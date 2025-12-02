宏都拉斯大選親台候選人領先 外交部：不設前提積極交往

（中央社記者楊堯茹台北2日電）宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，領先的前2名候選人差距不到千票，2人選前皆表態可能與台復交。外交部發言人蕭光偉今天表示，持續關注宏都拉斯大選，並以「不預設前提的方式」與宏都拉斯積極交往。

宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）與「國家報」（El Pais）引述全國選舉委員會（CNE）資料，在完成57%計票中，右派在野「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以39.92%得票暫居第1，中間偏右在野「自由黨」（PL）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）39.89%緊追在後，票數僅相差515張。

阿斯夫拉與納斯拉亞選前曾說，若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會表示，外交部注意到宏都拉斯總統候選人的相關發言。事實上，宏都拉斯2023年與中國建交之後，非但未能獲得預期好處，反而面臨養蝦產業嚴重崩潰、失業問題，加上宏中雙邊貿易急遽失衡，再次印證中國始終未能善意履行承諾。

蕭光偉指出，若干國家在外交轉向北京後，「未蒙其利，先受其害」，再次暴露中國在國際社會處心積慮打壓台灣國際空間的惡意企圖，也完全無意協助他國在經濟、社會等各方面建設。

蕭光偉強調，外交部將續關注宏都拉斯大選以及選後相關政治情勢，並秉持坦誠開放態度，在總合外交以及榮邦計畫之下，以不預設前提的方式與包括宏都拉斯在內的世界各國積極交往。

蕭光偉說，只要有助於台灣增加對國際社會的貢獻，提升台灣的國際地位，並且拓展國際空間，外交部都認真看待，並且積極促成。（編輯：萬淑彰）1141202