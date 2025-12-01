宏都拉斯大選親台派暫領先 外交部：續展兩國關係

民眾排隊投票，先前跟台灣斷交的宏都拉斯總統大選在當地時間30日登場，目前完成4成計票後，由美國總統川普力挺的在野國家黨候選人阿斯夫拉領先，自由黨的納斯拉亞第2，而在2023年跟台灣斷交的現任總統卡蕬楚隸屬的執政黨、自由重建黨候選人蒙卡達暫居第3。

宏都拉斯國家黨總統候選人阿斯夫拉表示，「我們自己的數據顯示，差距甚至更大。」

選前阿斯夫拉跟納斯拉亞都表態，如果當選可能恢復或加強跟台灣的外交關係，現在2位親台候選人都暫時領先蒙卡達，外界關注台宏關係可能又有轉機。

外交部次長陳明祺回應，「宏都拉斯的養蝦業受到很大的衝擊，再次證明中國用各種樣的方式、利誘的方式來建立邦交，是建立在一個不穩固的基礎上面。開展跟宏都拉斯的關係，我們會再繼續努力。」

至於加勒比海友邦聖文森，親中派的新民主黨領袖傅萊德接任新總理，24年來首次政黨輪替。新民主黨曾主張跟台灣斷交、跟中國建交，引發外界擔憂台聖邦誼恐怕生變。外交部強調，跟聖文森有44年的邦交，有信心穩住兩國關係。

陳明祺說明，「大使已經跟他們的候任總理傅萊德，還有他的國會議員致賀，然後也談了雙方繼續合作的關係。我們當然會密切關注（斷交）這樣狀況，應該還是有信心的。」

除了對台聖關係有信心，外交部次長吳志中1日在廣播節目上更強調，台灣跟12個友邦邦誼穩定，跟教廷不會斷交，也正在努力增加邦交國。