宏都拉斯大選計票中！總統票數陷膠著 國會由兩親台在野黨獲7成席次

中美洲國家宏都拉斯周日（11/30）舉行大選，身為台灣前邦交國的宏都拉斯近期與台復交聲浪高，讓這場總統選舉結果格外引起台灣人關心。

根據目前初步結果顯示，兩位親台候選人票數僅差515張票，由獲得美國總統川普支持的「國家黨」候選人阿斯夫拉領先另一名「自由黨」候選人納斯拉亞，選情極度膠著。而親中的執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達則居第三名落後。

國家選舉委員會主席霍爾（Ana Paola Hall）1日下午在X上表示，目前以計入57%投票站的選票，由阿斯夫拉領先515票，計票將會繼續，但目前另一個系統的網站似乎被關閉，尚不知道何時能看到更新結果。而阿斯夫拉與納斯拉亞也尚未宣布勝選。

雖然總統票數仍陷膠著，國會改選結果已大致確定，兩大親台在野黨在128席國會共取得90席，已超過2/3修憲門檻。

獲得美國總統川普支持的「國家黨」候選人阿斯夫拉，以515票極度微幅領先另一名「自由黨」候選人納斯亞拉。（圖／翻攝自X平台 @ElectionWiz）

選民懷念低物價時代

美聯社報導，在宏都拉斯首都中心一間只有兩張桌子的簡樸小店裡，52歲的老闆維加（Reyna Vega）煎著簡單的早餐：雞蛋、配奶油的炸香蕉、還有搭玉米餅的炒豆泥。

維加1日受訪時說，過去四年，這些東西的價格全都漲了，就像世界大多數地方一樣漲聲不斷，因此她在這次的大選中投票給一位讓她想起「好時光」的人：首都德古西加巴前市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

國家黨（National Party）的阿斯夫拉在擔任首都市長時鋪了道路、改善了首都的基礎建設，部分原因是強烈渴望把現任執政的民主社會主義「自由重建黨」（LIBRE）趕下台。

川普介入宏國大選

維加表示，原本在阿斯夫拉與保守派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）之間猶豫不決的朋友們，在競選最後幾天，被美國川普的背書給影響了，因為川普力挺這位留著八字鬍的首都前市長。

川普的影響及其動機一直在宏都拉斯引發激烈爭論。有些人說，即便沒有川普的攻擊與警告，目前的總統蒙卡達（Rixi Moncada）也可能會受挫。

而親中的執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達則居第三名落後。（圖／翻攝自X平台 @crumar92）

川普指控蒙卡達會把宏都拉斯帶上與委內瑞拉相同的道路。蒙卡達與委內瑞拉總統馬杜洛皆為左翼政治人物，而川普過去在世界強推與他光譜相近的右翼政治人物。

而在初步計票結果出爐後，似乎更證實川普在此次大選中的影響力。

非政府組織「更公義的社會」（ More Just Society）主任阿吉拉爾（Juan Carlos Aguilar）表示，他認為川普的介入讓阿斯夫拉比選前民調預測的結果更加接近納斯拉亞。

他說，川普的言論「扮演了具跨越性的重要角色，並讓薩爾瓦多（納斯拉亞）與（納斯里）阿斯夫拉之間產生了劇烈變化。」他認為影響主要出現在搖擺選民。

住在北部工業城聖佩德羅蘇拉、支持納斯拉亞的蒙吉亞（Fabricio Paz Munguía）1日受訪時說，至少川普的發言讓一些宏國人更認真思考自己的選擇，「那些說法讓很多人反思，什麼才是真正對國家好的。」

已開逾半數投票站 計票進行中

目前仍不清楚阿斯夫拉是否能持續維持領先，外界預估他在首都會獲得大量支持，因此首都的選票最先送達。但隨著計票慢慢推進，納斯拉亞在1日追平到大約39%。

此次選舉採得票最多者勝，即便不到50%也可以當選。

國家選舉委員會主席霍爾（Ana Paola Hall）1日下午在 X 表示，自11月30日晚上至今已計入57%的投票站的票數，阿斯夫拉領先納斯拉亞515票。

霍爾稱計票會繼續，但不清楚何時能看到更新的結果，因為另一個系統的網站似乎已經被關閉，她呼籲民眾繼續耐心等待計票。

在資訊真空中，阿斯夫拉與納斯拉亞各自表示自己的統計顯示完全不同的結果，但兩人都未宣稱勝選。

阿斯夫拉說：「我們很冷靜，數據很快會出來。」

納斯拉亞則對北部地區的未開票選票抱持信心，認為那裡是他的票倉，最終會超越阿斯夫拉。。（圖／翻攝自X平台 @hondudiario）

選民：只要執政黨下台就好

納斯拉亞則對北部地區的未開票選票抱持信心，認為那裡是他的票倉，最終會超越阿斯夫拉。

但對選民來說，似乎只要把執政黨趕下台，似乎就贏了。老闆維加的32歲兒子艾迪（Eddy Xavier Vega）就說：「兩個（阿斯夫拉或納斯拉亞）都可以；我們不要的是「自由重建黨」（LIBRE）。」

