宏都拉斯大選計票完成88% 選情膠著仍難分勝負

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，但民眾直到12月5日仍在等待這場勝負難分的選舉結果，美國總統川普(Donald Trump)支持的右派候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)、和保守派對手納斯拉亞(Salvador Nasralla)仍處於技術性平手。

大選後的計票工作進展緩慢並數度中斷，72歲的電視主持人、自由黨(PL)候選人納斯拉亞指控投票數據遭到篡改，呼籲展開調查。

納斯拉亞和阿斯夫拉的得票差距，仍然太過接近而無法分出勝負。

國家選舉委員會(National Electoral Council,CNE)表示，根據已開出的88%選票，「國家黨」(PN)的阿斯夫拉以40.20%的得票率，略微領先納斯拉亞的39.47%。

至於大約2千張有不一致問題的選票，也將會受到特別檢視。