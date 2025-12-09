宏都拉斯大選計票接近完成 總統卡斯楚控川普介選

宏都拉斯現任總統卡斯楚批評美國總統川普介選。

宏都拉斯大選的計票作業幾經波折，如今完成超過99%，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉以微弱優勢領先。宏都拉斯總統卡斯楚今天（10日）聲稱，大選計票結果被竄改，指控川普介選。（戚海倫報導）

中美洲國家宏都拉斯11月30日舉行總統大選，直到今天，計票作業終於完成超過99%，美國總統川普先前表態支持的候選人阿斯夫拉，以微弱優勢領先，位居第二的右派候選人納斯拉亞，抗議選舉舞弊，指控這次的選舉結果被竄改。

宏都拉斯現任總統卡斯楚也公開批評，人民帶著勇氣和決心參與大選，但大選過程卻充滿威脅、脅迫以及對初步計票系統的操控，她也直指，民意遭到竄改。卡斯楚還說，美國總統川普威脅宏都拉斯人民不要投票給執政黨候選人蒙卡達，指控川普介選。

路透社報導，有爭議的計票單可能涵蓋數以十萬計選票，足以改變選情，將進行特別計票審查。但這也使得宏都拉斯政治的不確定性升高。依照規定，宏都拉斯全國選舉委員會必須在12月30日前宣布勝選者。