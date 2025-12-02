宏都拉斯大選計票領先2人拉開數千票 選情仍膠著

（中央社德古西加巴2日綜合外電報導）宏都拉斯總統選舉最新計票結果顯示，「自由黨」候選人納斯拉亞以40%得票率暫居第一，反超「國家黨」的阿斯夫拉，這兩大親台候選人票數拉開至數千票，選情仍膠著。

宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）引述全國選舉委員會（CNE）持續更新資料報導，目前已完成66.50%計票作業。

中間偏右在野「自由黨」（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla）獲得84萬4432張選票、得票率40.13%；右派在野「國家黨」（PN）阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得83萬5544票，得票率為39.71%緊追在後。

目前兩位親台候選人的差距拉開至8888票，選情仍十分激烈。

稍早阿斯夫拉微幅領先，與納斯拉亞難分軒輊，兩人僅差515張票。

左派的執政黨自由與重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以39萬5540票（19.13%）位列第三，與選前民調相差甚遠。先前民調顯示她領先這兩位保守派候選人。

全國選舉委員會今天呼籲「政治人物和媒體保持冷靜」。在此之前，一家民營企業提供用於發布大選結果的服務出現技術故障，目前正在進行修復。

選委會主席保拉（Ana Paola Hall）在記者會中說道：「我們呼籲政治人物和媒體保持冷靜。我們理解大家都想要盡快獲悉最終結果，但這不能影響到我們的工作。」

選委會說明，負責發布選舉初步結果的ASD SAS公司出現技術問題。官方消息指出，這家公司清晨回報說部分選區投票所傳來的資料尚未處理完成。

選委會也在記者會中表示，已安排媒體和政黨在「臨時的公共空間」即時查閱初步計票資訊，但會中並未接受媒體提問。

宏都拉斯這次大選受各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

路透社指出，現任卡斯楚政府2023年與台灣斷交轉與中國建交。倘若宏都拉斯之後真與台灣復交，將成為自尼加拉瓜前總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人（Violeta Chamorro）1990年與台灣恢復邦交以來，中國在中美洲地區遭遇的另一外交挫敗。

法新社報導，目前大幅領先的兩人都是右派在野黨候選人，顯示拉美可能又有國家將出現「右轉」。（編譯：洪啓原）1141203