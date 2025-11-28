宏都拉斯大選變外交戰 彭博：台灣有望上演對北京罕見的逆轉勝

中國近年來不斷發動外交戰，挖角台灣邦交國，不過《彭博新聞》報導，中國這項外交攻勢有可能在本月宏都拉斯大選中遭遇台灣罕見的逆轉勝。報導指出，宏都拉斯選民將在11月30日選出下一任總統，而目前民調領先的兩名候選人納斯拉亞與阿斯夫拉都承諾，若勝選將與北京斷交並且重新與台灣展開正式關係。

《彭博新聞》報導，在10月的民調領先的前副總統納斯拉亞(Salvador Nasralla)以及居次的前市長阿斯夫拉(Nasry Asfura)皆主張加強與美國的關係至關重要，同時也批評現任總統卡斯楚(Xiomara Castro)與台灣斷交的決定害宏都拉斯出口受挫。

根據10月民調顯示，前副總統納斯拉亞民調居首，阿斯夫拉緊追其後，而執政黨候選人蒙卡達(Rixi Moncada)排第三，現任總統卡斯楚則不得連任。

被視為美國扭轉中美洲政治版圖重要指標

美國是宏都拉斯最大的貿易夥伴，也是該國移民的主要目的地。川普正要求貿易夥伴與北京保持距離，因此這場選舉被視為中美洲是否順應美國總統川普的新一輪外交施壓的重要指標。

美國總統川普日前在社群媒體上公開呼籲宏國選民支持阿斯夫拉，稱在三名候選人中，只有他是川普能「合作」的人選。

近期在中美洲選舉結果，智利選民將保守派候選人卡斯特(José Antonio Kast)送入總統決選；而在上月，主張親商立場的巴斯(Rodrigo Paz)也在玻利維亞的總統決選中勝出，兩人皆承諾將與華府發展更佳關係。

中國投資承諾未實現還害慘宏國出口

現任總統卡斯楚(Xiomara Castro)在2023年上任後不久即與台灣斷交並與北京建交，理由是此舉可為1100萬人口的宏都拉斯帶來貿易與融資機會，但遭納斯拉亞與阿斯夫拉批評卡斯楚政府與台灣斷交的決定害宏國出口受挫。

兩位候選人批評，宏都拉斯蝦類曾以台灣為最大市場，但在邦交轉向後，出口量明顯下滑，卡斯楚政府口中的中國投資承諾並未落實，未能帶動預期的發展。

報導提到，北京與台北多年來透過貸款、基礎建設、援助等方式，競相爭取仍承認中華民國的少數邦交國。但過去十年來，包括巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多陸續轉向承認北京，能反向轉回承認台北的案例則極為罕見。

釋出宏國想向西方靠攏政治訊號

美國陸軍戰爭學院拉丁美洲專家艾利斯(Evan Ellis)指出「從經濟層面來看，宏都拉斯與中國的關係並未如預期般帶來好處，這是很直接的荷包問題，同時也代表著宏國想向西方與美國靠攏的政治訊號。」。

目前美國依然是宏都拉斯最大的出口市場，而宏都拉斯對中國的出口占比不到1%。卡斯楚在2023年訪問北京時曾表示，中國將協助建設水力發電等基礎設施，雙方也會推動自由貿易協定，但美洲對話組織亞洲暨拉美計畫主任邁爾斯(Margaret Myers)表示：「斷交台灣、轉向中國並未為政府帶來原先預期的資金流入，且許多項目都沒有落實。」

宏都拉斯大選投票所將於當地時間11月30日上午7點開放、下午5點關閉，國家選舉委員會預計於晚間8點後公布初步結果。