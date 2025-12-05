宏都拉斯大選超混亂！不滿被「川普之力」反超，第二名候選人控訴系統有問題、17%選票需要重新驗票
宏都拉斯總統大選計票進入白熱化階段，除了有來自美國總統川普（Donald Trump）各種外來干預，國內開票過程更是一團亂，目前位居第二名、反對黨中間候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），4日公開指控選務系統遭到人為操控，導致自己的票數被對手逆轉，由獲得川普大力支持的候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）反超領先。
納斯拉亞透過社群發文指出，官方選務平台當時在凌晨3時24分突然中斷，系統演算法被植入和更改數據，讓原本持續領先的他、瞬間失去優勢。事實上，打從開票第一刻起、外界早已對宏國選務透明度提出不少質疑。納斯拉亞更把矛頭指向，負責計票系統運作的哥倫比亞企業ASD，認為其可能涉及數據變造，但並未提供具體證據。
目前獲得川普背書的阿斯富拉，以40.25%得票率領先，比前副總統納斯拉亞多獲得2萬3900票；位居第三的人選，則是左翼執政黨自由重建黨（LIBRE）的蒙卡達（Rixi Moncada）。宏都拉斯採單輪決勝制，得票數最高者即為最後當選人。
面對外界壓力和各種質疑聲浪，宏都拉斯選委會出面澄清，同時指出、國內確實有部分投票所的紀錄，出現「無法忽視的不一致」，因此不列入正式計票，還需後續進行人工複查。選委會主席霍爾（Ana Paola Hall）強調，依照法律規定，選舉最終結果必須在12月30日前提交，而這些異常紀錄占整體選票17%，希望外界再給他們一些覆核的時間。
不過，同樣任職選委會的官員奧喬亞（Marlon Ochoa）則砲轟這次大選，認為此次過程充滿各種不透明操作，像是買票、恐嚇選民以及「粗暴的外國介入干預」，在他看來、這很可能是宏都拉斯民主史上最不透明且糟糕的一次選舉。
有趣的是，翻開宏都拉斯過往選舉歷史，長期一直受到舞弊疑雲所困。2013年總統大選期間，反對派也曾指控執政黨，操控計票與違法使用競選資金。過往負面記憶、搭配這次票數變動頻繁，加上選務系統常常斷線，讓當地民眾擔憂、是不是又要重演「夜間翻盤」的作票黑箱爭議。
這場大選前夕，從英文媒體報導走向，除了聚焦宏都拉斯反對黨候選人，對於未來對待兩岸外交關係外，美國總統川普多次公開介入，甚至強力支持67歲的阿斯富拉，暗示如果他落敗、華府「很可能」削減既有援助資源，讓這場選舉瞬間成為各大外媒關注追蹤的另一大焦點。
川普不只發文、還刻意選在開票前，赦免阿斯富拉同黨的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），這位前任國家元首，當年是因涉入毒品走私與武器犯罪，在美國本土被判處45年刑期。
