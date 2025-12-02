宏都拉斯大選選情膠著 川普質疑計票有黑幕

▲宏都拉斯於當地時間11月30日進行總統及國會大選，目前開票作業仍未結束，圖為選民將票投入票匭。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯於當地時間11月30日進行總統及國會大選，目前開票作業仍未結束，且官方選務網站當機中，導致計票作業暫停。在野黨國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）戰況激烈，由美國總統川普選前表態支持的阿斯夫拉握有微弱領先。對此，川普在社群平台發文，質疑宏都拉斯暫停計票是想要操縱大選結果，並警告「若真是如此，將付出地獄般慘重代價！」

川普最新在個人社群平台Truth Social發文表示，「看來宏都拉斯正試圖竄改總統選舉結果。若真是如此，將付出地獄般慘重代價！」川普質疑宏都拉斯當局在11月30日午夜「突然停止」了計票工作，強調剩餘的計票工作必須完成，「宏都拉斯人民的選票必須清點，民主必須維護！」

綜合外媒報導，在完成57％的計票工作後，阿斯夫拉與納斯拉亞的票數僅僅相差515票，兩人的得票率都約為40％，阿斯夫拉領先票數小到幾乎可以說是平手。宏都拉斯國家選舉委員會 (CNE) 主席霍爾（Ana Paola Hall）呼籲民眾保持耐心，等待計票工作完成，並強調選舉過程中沒有發生任何暴力事件，「這對所有熱愛宏都拉斯的人來說都是一場勝利」。

由於計票系統的官方網站似乎仍處在癱瘓中，目前尚不清楚何時能公佈最新結果。面對此一狀況，阿斯夫拉與納斯拉亞均表示有信心獲得最終的勝利。目前微幅落後的納斯拉亞更在X發文預言自己最終會以44.6％的得票率獲勝，但納斯拉亞也補充說這並非是在宣布勝選，只是提出預測。宏都拉斯總統選舉採單輪投票制簡單多數決，650萬選民具投票權，贏得最多票數的候選人，即可贏得2026年至2030年期間的執政權。

親中執政黨大敗

無論最終是阿斯夫拉或納斯拉亞勝出，都意味著與台灣斷交的現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬的自由重建黨大敗，雖然執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）尚未宣布敗選。

對許多宏都拉斯民眾來說，終結自由重建黨的執政是最重要的第一要務，至於結果是阿斯夫拉或納斯拉亞當選，似乎都可以接受。而川普選前表態力挺阿斯夫拉，究竟對選情造成多大影響，則各方看法不一，且計票作業尚未結束，現在想進行詳細評估也存在困難。

