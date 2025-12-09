宏都拉斯大選重啟開票 川普支持候選人領先、執政黨喊「選舉無效」

宏都拉斯8日重啟了11月30日大選的計票作業，美國總統川普(Donald Trump)支持的國家黨(National Party)總統候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)取得些微領先，左翼執政黨自由重建黨(Libre)則表示應該宣布選舉無效，並指控川普干預選舉。

開票作業5日因為選務官員所謂的技術性問題而暫停，但在8日恢復。

根據最新開票結果，在已經完成統計的97%選票中，川普支持的國家黨總統候選人阿斯夫拉取得40.52%的得票率，領先右翼的自由黨(Liberal Party)候選人納斯拉亞(Salvador Nasralla)的39.18%，兩人僅相差4萬2,100票。

廣告 廣告

執政黨自由重建黨候選人蒙卡達(Rixi Moncada)則以19.32%的得票率位居第三。

宏都拉斯全國選舉委員會(CNE)主席霍爾(Ana Paola Hall)8日晚間表示：「在完成必要的技術性操作(並經過外部審計後)，結果的數據現在正在更新。」霍爾敦促候選人保持警覺，並依照規定提出法律挑戰。

納斯拉亞則宣稱「腐敗分子阻礙了計票程序」。

7日晚間，自由重建黨要求宣布選舉結果「完全無效」，並呼籲動員、抗議與罷工，同時頓促政府官員不要配合政權移交。

自由重建黨宣布，他們將在12月13日舉行「國家尊嚴特別大會」。現任總統卡斯楚( Xiomara Castro)尚未對該黨的聲明發表評論。

根據宏都拉斯法律，全國選舉委員會必須在12月30日前宣布勝選者。

在選前最後幾天，川普特赦了曾在2014年至2022年擔任宏都拉斯總統的葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)。葉南德茲因為涉嫌走私毒品被定罪，並在美國服刑。

川普也在選戰最後階段表態支持阿斯夫拉。川普稱他是「自由的唯一真正朋友」，並指控納斯拉亞「偽裝成反共分子」。

自由重建黨在要求撤銷11月30日大選結果的聲明中，批評川普選前的舉動。

自由重建黨在X發文表示：「我們譴責美國總統川普對宏都拉斯選舉的干預與脅迫。」(編輯:王志心)