宏都拉斯大選開出99.4%選票 總統控川普發動「選舉政變」

中美洲國家宏都拉斯的總統大選結果在選後逾一週仍無正式結果。目前已完成約99.4%計票，獲得美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉已約1個百分點的差距領先。宏都拉斯總統卡斯楚週二（12/9）痛批川普在該國發動「選舉政變」。

路透社報導，宏都拉斯的計票作業已完成約99.4%。67歲的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票率為40.52%，領先72歲自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.2%約1.3個百分點。兩人相差票數約為4萬票。執政黨「自由與重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以約19.29%得票率遠遠落居第三。

阿斯夫拉和票數緊追在後的納斯拉亞目前各自宣稱領先，納斯拉亞更質疑選舉結果遭到人為操控。

宏都拉斯上月30日舉行總統大選投票，過程大致平和且順利。大選前夕，川普發聲力挺右翼國家黨的阿斯夫拉，還特赦同屬國家黨的前宏都拉斯總統葉南德茲。

川普當時威脅說，若阿斯夫拉沒有當選總統，美國將不再金援宏都拉斯。

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）週二痛批川普干預大選。她說：「我們看到選舉替換政權的過程壟罩在威脅、脅迫以及人為操控下，有人企圖假造人民意志。種種行為導致一場選舉政變正在發生，而我們嚴厲譴責。」

卡斯楚政府於2023年和我國斷交，改與中國建交。

阿斯拉夫和納斯拉亞在競選期間均主張勝選後將與台灣復交。

