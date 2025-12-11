宏都拉斯大選開票亂象 執政黨支持者燒輪胎示威

宏都拉斯 / 綜合報導

宏都拉斯總統大選，從11月底開票至今，勝負尚未揭曉，連日下來，幾位候選人公開質疑開票過程是否有舞弊，特別是得票第三名的執政黨候選人，喊出「選舉無效」，總統也以「選舉政變」形容開票過程，表示將一狀告上聯合國等國際組織。第一名和第二名的兩位親台候選人則互相緊咬，目前由美國總統川普支持的阿斯夫拉暫居第一，但領先幅度仍非常小。同時民眾對於結果還沒出爐，也越來越不耐煩，有執政黨的支持者走上街頭抗議，要求選委會官員下台負責。

自由重建黨支持者說：「珂賽特(選委會官員)下台。」群眾在夜色中焚燒輪胎，高喊選委會官員的名字，要對方下台，宏都拉斯執政黨自由重建黨支持者，走上首都德古西加巴街頭，抗議總統大選開票亂象。

宏都拉斯總統卡蕬楚說：「我們目睹一場充斥威脅，脅迫操弄TREP(票數傳輸)系統，以及竄改民意的過程，這些行徑構成選舉政變。」11月30日開票以來，計票過程一度因為「技術問題」而暫停，如今開出約99%選票，執政黨候選人蒙卡達得票居於第三，氣得喊出「選舉無效」，總統卡蕬楚也公開質疑選舉結果，表示將在聯合國、歐盟等國際組織提出譴責。而對開票過程不滿的，還有得票暫居第二的，自由黨候選人納斯拉亞。

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞說：「原因很單純，國家黨透過ASD這家公司，控制了全國選舉委員會，我們要驗票每張選票都要。」一度領先的納斯拉亞，隨著開票過程，再次落後國家黨候選人阿斯夫拉，兩人互相緊咬。除了計票爭議，美國總統川普公開支持阿斯夫拉，甚至揚言，若阿斯夫拉落選，就切斷對宏都拉斯的金援，也引發介選質疑。

宏都拉斯國會議長芮登杜說：「國民議會不會承認一場，被內部壓力 汙 染的(選舉)程序。」面對開票爭議不斷，宏都拉斯國會表態，將不承認大選結果，而軍方則表示，無論勝選的是誰，都會確保權力和平交接。

原始連結







