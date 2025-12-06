宏都拉斯大選開票第6天 川普挺的候選人極微幅領先

宏都拉斯總統大選計票長達6天仍未結束。美聯社



我國前中美洲友邦宏都拉斯的總統大選計票陷入極度僵局。週五（12/5）進入開票第6天，仍未出現明朗態勢。美國總統川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉仍以微幅差距領先中。

宏都拉斯目前完成約88%計票作業。右翼「國家黨」阿斯夫拉（ Nasry Asfura）候選人目前得票率為40.20%，以約2萬票差距領先自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。納斯拉亞的得票率為39.48%。執政黨「自由與重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則繼續以約19.31%得票率遠遠落居第三。

官員表示，目前仍有約14%計票結果須重新檢視。

這場選舉結果不僅是宏都拉斯全國人民的關注焦點，遠在北方的美國更是緊盯發展。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）週四（12/4）晚間在X平台發文說：「這場宏都拉斯大選正在考驗民主。宏都拉斯人民的意志須獲得尊重，他們的聲音也應被聽見。包括我們在內，全世界的眼睛都聚焦在宏都拉斯。」

美國總統川普可說是今年宏都拉斯大選中最明顯的「外部勢力」。他在選前宣布特赦前宏都拉斯總統葉南德茲。葉南德茲隸屬「國家黨」，被前拜登政府指控起訴販毒，在美遭判刑45年。

除了特赦葉南德茲，川普在選前還公開表示支持阿斯夫拉，揚言若非他當選，美國就不會再金援宏都拉斯。

週日（11/30）總統大選結束後，阿斯夫拉在計票一開始領先主要對手納斯拉亞，但隨後被反超，雙方始終維持相當小幅度的拉鋸戰。直到當地時間週三晚間，阿斯夫拉的票數突然超越納斯拉亞約1萬票，之後繼續拉大為兩萬多票的差距。

曾經三度出馬選總統的納斯拉亞質疑計票公正性，同時也指控川普「干選」。他週四（12/4）接受路透社訪問時：「（他的干預）傷害我的選情，我本來大幅度領先。」納斯拉亞說，他明明是中間偏右政黨，卻被川普誤指控為「親共產黨」。

納斯拉亞和阿斯夫拉在競選期間均主張，若勝選將會與中國斷交，和台灣復交。

獲川普特赦的葉南德茲於2014年至2022年間擔任兩屆宏都拉斯總統。在他任內，宏都拉斯維持與台灣之間的邦交關係。葉南德茲下台後，左派政黨的現任總統卡斯楚於2023年和我國斷交，改與中國建交。

