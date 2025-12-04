宏都拉斯大選開票近8成 親台候選人納斯拉亞得票數穩增

宏都拉斯「自由黨」（PL）總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。路透社



中美洲國家宏都拉斯上週日（11/30）完成總統大選投票，但經歷開票技術問題、改由手工計票後，週三（12/3）開票接近8成之際，宏都拉斯選委會因「系統維護」而暫停公布最新結果。目前自由黨候選人納斯拉亞的得票數，仍微幅領先美國總統川普公開支持的國家黨候選人阿斯夫拉。

宏都拉斯選委會官員在社群媒體X發文表示，由於系統維護而暫停公布最新的開票結果，但對此沒有發出適當警告，她認為此舉「不可原諒」。

截至當地時間週三（12/3）晚間3時（台灣時間週四上午6時），宏都拉斯已開出79.6%選票，中間偏右在野「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以40.27%的得票率領先，右翼「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）則以39.71%得票率居次，兩人票數相差不到1.6萬票。

執政的左翼「自由與重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）的得票率為19.01%位居第三，差距顯著。票數領先的納斯拉亞和阿斯夫拉在競選期間均主張，若勝選將會與中國斷交，和台灣復交。

宏都拉斯週日完成總統大選投票，投票率創下新高。官方計票系統週一（12/1）出現技術問題，約有兩成選票未獲計算，選委會改由手工計票後，納斯拉亞週二（12/2）的得票數超越阿斯夫拉，兩人票數僅相差9129票。

選前力挺阿斯夫拉的川普週一晚間在社群媒體Truth Social發文質疑，認為宏都拉斯政府「企圖改變總統大選結果」。他接著警告：「如果他們真的這麼做，等著付出慘痛代價！」

蒙卡達週三則向南方電視台（Telesur）表示，她拒絕承認開票系統有效，並批評其缺乏透明度。而針對川普干預選舉的行為，蒙卡達指其違反所有國際協議，並稱此舉「直接干涉宏都拉斯人民的利益」。

