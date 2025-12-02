宏都拉斯大選開票逆轉 川普挺的候選人反輸近9千票

宏都拉斯「自由黨」（PL）總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）目前得票率領先。路透社



中美洲國家宏都拉斯的總統大選結果仍不明朗。經歷開票技術問題、改由手工計票後，宏都拉斯選委會目前開出不到7成選票，美國總統川普公開支持的國家黨候選人阿斯夫拉從領先500票變成落後近9000票。目前得票最高的是自由黨候選人納斯拉亞。

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）週二（12/2）開出最新計票結果，中間偏右在野「自由黨」（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率為40.12%，領先右翼「國家黨」（PN）阿斯夫拉（Nasry Asfura）的39.71%。執政的「自由與重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率約19%，遠遠落居第三。

廣告 廣告

另據中央社報導，在已完成的66.5%計票作業中，納斯拉亞領先阿斯夫拉8888票。

納斯拉亞和阿斯夫拉在競選期間均主張，若勝選將會與中國斷交，和台灣復交。

宏都拉斯週日完成總統大選投票，投票率創下新高。官方計票網站週一（12/1）出現技術問題，選委會改由手工計票。當網站出現問題前，阿斯夫拉領先納斯拉亞約500票。

選前力挺阿斯夫拉的川普週一晚間在社群媒體Truth Social發文質疑，認為宏都拉斯政府「企圖改變總統大選結果」。他接著警告：「如果他們真的這麼做，等著付出慘痛代價！」

美洲國家組織（OAS）週一透過聲明表示，在監看宏國大選的過程中可以證實，選舉正常進行，僅少數獨立個案出現狀況。

路透社報導指出，若開票持續延長膠著，當地很可能爆發抗議動亂。

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）丈夫、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）痛批川普干預大選，企圖阻止執政黨候選人勝選。賽拉亞在X平台發文誓言，宏都拉斯人民將奮起力挺民主：「我們會靠自己爭取自由。我們是沒人可以打敗的愛國者。」

更多太報報導

【更新】宏都拉斯大選膠著！他支持的親台候選人還沒贏 川普嗆：將付慘重代價

宏都拉斯總統大選川普支持人選領先幅度縮小 親中的執政黨候選人難獲勝

曾是台灣盟友 川普宣布特赦前宏都拉斯總統葉南德茲