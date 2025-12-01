宏都拉斯大選開票！川普力挺親台候選人得票領先 選前表態：考慮與台復交

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

我國前友邦、中美洲國家宏都拉斯總統大選在當地時間30日開票，根據宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）公布的總統大選計票情形，目前三位候選人中，由美國總統川普（Donald Trump）公開表態支持的宏都拉斯國民黨（PNH）候選人、首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先，截至當前，他獲得4成得票率。

宏都拉斯於當地時間11月30日舉辦總統大選，呈現「三腳督」的局面，候選人分別是前執政黨、保守派的宏都拉斯國民黨候選人阿斯夫拉；左翼的執政黨自由重建黨（Libre）候選人、前國防部長蒙卡達（Rixi Moncada）；以及老牌自由主義政黨宏都拉斯自由黨（PLH）候選人、前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）共同角逐總統大位。

根據目前計票情形，阿斯夫拉以40.61%（53萬73票）得票率暫居榜首；納斯拉亞則以38.79%（50萬6316票）的些微差距緊追在後。至於執政黨候選人蒙卡達目前只拿到19.61%（25萬5972票）敬陪末座。

值得注意的是，得票率領先的阿斯夫拉與納斯拉亞皆曾表示，若當選將考慮與台灣恢復外交關係，只有執政黨候選人蒙卡達主張繼續與北京親善；另外，除了著墨與台灣的關係外，兩位領先候選人也不約而同表達，盼優先與最大貿易夥伴美國改善關係，川普也直白表態支持阿斯夫拉，稱其是他唯一能合作的對象。

宏都拉斯曾是中華民國的邦交國，兩國建交超過80年，然而在企圖與北京發展關係的卡蕬楚（Xiomara Castro）於2021年當選後，雙方關係開始出現動搖，卡蕬楚政府更在2023年3月突襲與台灣斷交，並與中國建交，引發各界震撼。

