宏都拉斯大選開票 親中執政黨大幅落後

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯於當地時間11月30日進行總統及國會大選，目前已開出的34%選票。根據宏都拉斯選舉委員會（CNE）公布的最新計票數據，美國總統川普力挺的在野黨國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）拿下40%得票率暫居領先。

根據路透與宏都拉斯媒體新聞報（La Prensa）報導，宏都拉斯選舉委員會週日公佈的開票數據，川普支持的保守黨總統候選人阿斯夫拉以40.61%的得票率領先，已拿下56萬票；中間偏右的自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率38.79%排在第二，已獲得近54萬票；執政黨「自由與重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）位居第三名，得票率僅19.61%，得票數逾25萬張，目前已統計選票約34%。

宏都拉斯總統選舉採單輪投票制簡單多數決，贏得最多票數的候選人，即可贏得2026年至2030年期間的執政權。650萬選民具投票權，投票站在當地時間週日下午5點關閉。

路透提到，週日的選舉投票將產生128名國會議員、數百名市長，數千名公職人員。這次投票在高度兩極化的氛圍中進行，三位領先的候選人互相指責可能存在舞弊行為。蒙卡達已暗示她不會承認官方公佈的選舉結果。

現年67歲的阿斯夫拉曾經當過宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，在競選期間，川普在社群發文表示支持阿斯夫拉，稱可與他一同合作打擊毒品走私，並表示如果阿斯夫拉沒有獲勝，美國也不會把錢浪費在無謂的事情上。

開票過程持續進行，排在第二的納斯拉拉表示，他對大選結果抱持樂觀的預期，因為23,000票的差距上微不足道。他強調一些選區尚未納入初步計票結果，國家選舉委員會的初步計票結果中遺漏了一些選區，宣稱領先國家黨5個百分點。

目前暫居領先的阿斯夫拉與排在第二的納斯拉亞，皆主張應重新檢討宏都拉斯的對中關係，恢復與台灣的邦交。

