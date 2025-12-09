宏都拉斯大選開票一週仍膠著 川普挺的候選人拉開領先票數

宏都拉斯總統大選計票停止更新48小時後恢復運作。路透社



中美洲國家宏都拉斯上月30日舉行總統大選，開票持續一週仍無明朗結果。在過去一個周末未更新計票數字後，該國選委會週一（12/8）提供開票97%的最新數據。美國總統川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉拉開領先票數。

根據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）週一提供數字，目前已完成97%計票。67歲的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票率為40.52%，領先自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.18%。兩人相差票數約為4.2萬票，比上週的約兩萬票差距略微擴大。

執政黨「自由與重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則繼續以約19.32%得票率遠遠落居第三。

大選計票數字一度長達48小時未更新。CNE主席保拉（Ana Paola Hall）在X平台發文解釋：「在採取必要的技術作業（並經過外部稽核）後，更新資料目前正在加入結果中。」

保拉同時呼籲候選人保持警覺，並在有需要時提出法律質疑。

美國總統川普選前力挺阿斯夫拉，並宣布特赦同屬國家黨的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。因販毒罪名而在美被判刑45年的葉南德茲日前被特赦獲釋後仍留在美國。

宏都拉斯檢察總長辦公室週一宣布，已對葉南德茲發布全球通緝令。

葉南德茲於2014年至2022年間擔任兩屆宏都拉斯總統。在他任內，宏都拉斯維持與台灣之間的邦交關係。葉南德茲下台後，左派政黨的現任總統卡斯楚於2023年和我國斷交，改與中國建交。

阿斯拉夫和納斯拉亞在競選期間均主張勝選後將與台灣復交。

