宏都拉斯大選開票1週仍沒結果 官員籲保持耐心、民眾不耐升高

中美洲國家宏都拉斯11月30日舉行的全國大選開票作業陷入停滯，選舉官員超過48小時未更新計票結果，讓總統選戰處於難分難解的膠著狀態，民眾的不耐情緒正在持續升高。

圖為12月7日，自由重建黨的支持者在為蒙卡達歡呼。（圖／美聯社）

《路透社》報導，根據該國選舉委員會當地時間5日公布的最新數據，已完成88%的選票計算。獲美國總統川普支持的保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.19%得票率暫居領先。

而中間派的自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率則是39.49%，阿斯夫拉與納斯拉亞的得票數相差不到2萬票。執政黨自由重建黨（LIBRE Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.30%的得票率明顯落後。選舉官員表示，約有14%的選票出現不一致情況，需要重新審查。

整個週末期間，開票結果完全沒有任何更新，總統大位懸而未決的情況持續考驗著民眾的耐心。在中部小鎮西瓜特佩克（Siguatepeque）投票的牙醫奧索里奧（Gabriela Osorio）表示，「這真的很令人沮喪，計票數字好幾天都沒有變化，現在距離選舉已經一週了，我們仍然什麼都不知道」。

12月7日，宏都拉斯國家選舉委員會顧問舉行記者會。（圖／美聯社）

蒙卡達7日聲稱選舉存在舞弊，要求宣布選舉無效，表示她所屬的政黨正號召支持者參與遊行、罷工和靜坐抗議。自選舉以來的一週，首都德古西加巴（Tegucigalpa）和其他城市的街頭仍保持平靜，選舉官員也不斷呼籲民眾保持耐心。

民眾坦言，開票延宕已進一步削弱他們對選舉委員會本就脆弱的信任。獨立選舉觀察員指，投票當天過程平和，但之後計票通報卻陷入混亂，使得這場激烈選戰的挫折感更加強烈。選委會成員將此歸咎於負責計票系統的公司。美洲國家組織（OAS）選舉觀察團5日呼籲該國「加速」計票作業進程。

