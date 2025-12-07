宏都拉斯大選開票7天仍未果 執政黨還提「全國驗票」

2025年12月4日，宏都拉斯國家選舉委員會，螢幕上顯示總統大選開票數據。 美聯社



前友邦宏都拉斯總統大選的開票進入第7天，沒有太大進展，仍未分出勝負，美國總統川普力挺的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）維持微弱領先。不過，多達14%的選票有爭議、需要驗票，立場親中的執政黨「自由與重建黨」（Libre）6日要求全國重新計票。

路透社報導，截至6日，開票進度仍為88%，沒比前一天增加多少。右翼「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票率40.19%，中間派「自由黨」（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率39.49%，兩人差距約2萬票。

廣告 廣告

至於執政黨「自由與重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率目前是19.30%，遠遠落後。

據宏都拉斯官員表示，約有14%選票的開票結果有爭議，將進行延票。屈居第三的執政黨6日呼籲，應該全國選票都要驗票。

至於宏國開票為何如此之慢，其鄰國的《哥斯大黎加時報》（Tico Times）指出，宏都拉斯沒有自動化投票系統，國家選舉委員會光是把選票送到偏遠地區，可能就需要10天，把選票再運回來大概也要10天，有些地方只能用空運或海運，有些路段還要用上騾子或獨木舟，所以計票很慢是「常態」。

2025年11月30日，宏都拉斯總統大選投票日，右翼「國家黨」候選人阿斯夫拉在記者會上。路透社

干預外國選舉，有關係就沒關係

宏都拉斯總統選舉和台灣一樣採單輪投票制，獲得相對多數選票即可當選，沒有得票率過半的門檻。

在野黨兩名候選人皆主張應與台灣恢復邦交，保守派的阿斯夫拉更獲川普力挺。外媒指出，美國總統川普「直接干預選舉」，在宏都拉斯投票前就表態支持阿斯夫拉，揚言如果不是阿斯夫拉當選，美國將不再金援宏都拉斯。

宏都拉斯大選開始投票前幾天，川普還特赦與阿斯夫拉同黨籍的宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲於2014至2022年間連任兩屆總統，卸任後被美國檢方指控協助運輸古柯鹼400噸和武器到美國，美國法院判處他45年徒刑，而今獲川普特赦，證明了有關係就能沒關係。

來到開票過程中，阿斯夫拉與另一名中間派候選人納斯拉亞持續拉鋸，川普一度在沒有提出證據的情況下指稱大選舞弊。不過目前他支持的阿斯夫拉微幅領先中，川普因此相對安靜。

納斯拉亞4日受訪時為自己抱屈，指責川普影響他的選情，強調自己所屬的政黨明明是中間偏右，他卻被川普說是共產黨。

2025年12月4日，宏都拉斯「自由黨」總統候選人納斯拉亞接受專訪。路透社

阿斯夫拉是建築業大亨，曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，納斯拉亞是電視名嘴。兩人的經歷和炒房地產出身、又主持過實境秀的川普，其實還算有共同點。

專家指出，川普對阿斯夫拉的支持，符合他在中南美洲打造保守派聯盟的目標。從薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）到阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），保守派逐漸連成一氣；川普也大力為參與政變而被定罪的巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）護航，並與現任的左派總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）多次隔空舌戰。

更多太報報導

車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩受損「已無法封印輻射」

宏都拉斯前挺台總統獲川普特赦 仍待在美國不敢回家

「你認為總統會不知情？」幕僚長涉貪下台 澤倫斯基面臨小型革命