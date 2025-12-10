宏都拉斯大選開票99% 總統卡蕬楚控遭操弄選舉無效

宏都拉斯自由黨總統候選人納斯拉亞的支持者，高聲疾呼「不要舞弊，一票一票算」，這場充滿戲劇張力的總統大選，截至9日，2名親台候選人遙遙領先，但雙方差距只有4萬2千票，也就是約1.04個百分點。

川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉一路領先，讓微幅落後的納斯拉亞陣營相當不服氣。自由黨支持者指控，選務單位和國家黨在背後操弄「選舉結果初步傳輸系統」，導致出現2773張不一致的選票，因為他們認定這中間有舞弊之嫌、並要求逐票清點。

宏都拉斯中間派總統候選人納斯拉亞指出，「我們今日正承受政治後果，因為選舉結果初步傳輸系統不一致，損害了我們自由黨的利益。」

宏都拉斯總統大選11月30日舉行，過程和平順利，但開票作業受到「選舉結果初步傳輸系統」當機影響，一直到本（12）月9日才完成99.4%選票的計票，雖然阿斯夫拉微幅領先，但其中約有14.5%的選票出現不一致，因此接下來又要多花時間進行特別計票審查。

而宏國本屆的大選爭議不只是這個。由於選前川普大力隔空輔選阿斯夫拉，還威脅如果他沒勝選，美國就要切斷對宏都拉斯的所有援助。

面對川普干預選情，加上執政黨候選人目前只拿下不到30%的選票敬陪末座，現任總統卡蕬楚相當不滿，她除了要求宣布這場所謂的「政變選舉」無效，更呼籲民眾上街示威抗議。

宏都拉斯總統卡蕬楚表示，「我們經歷了一個充滿威脅、脅迫，對初步選舉結果傳輸系統的操弄，以及扭曲民意的過程，這些行為構成一場進行中的選舉政變，我們將向聯合國、歐盟、拉美共同體、美洲國家組織與其他國際組織提出控訴。」

而這場倍受外界矚目的大選，現在可能要進入延長賽，根據宏都拉斯選委會規定，12月30日以前必須宣布勝選者，新當選的總統將在2026年1月宣誓就職。