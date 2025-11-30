宏都拉斯大選「三角督」投票中！川普挺「這人」 若勝選有望恢復對台邦交
即時中心／林耿郁報導
中美洲國家宏都拉斯，當地時間11月30日展開大選，決定下一任總統。值得注意的是，宏國2023年與台灣斷交，轉與中國建交，如今2名主要在野黨候選人，均公開表示考慮與台灣復交，川普也表態支持其中一名在野黨候選人，讓本次大選「地緣政治」角力更加強烈。
NHK報導，宏都拉斯此次共有5人參選，但有實力勝出者僅3名，分別是執政「自由與重建黨」（Libre）提名、前國防部長里克西．蒙卡達（Rixi Moncada），自由黨（PL）候選人薩爾瓦多．納斯拉拉（Salvador Nasralla），以及國民黨（PN）候選人、前首都市長納斯里．阿斯夫拉（Nasry Asfura），成為「三角督」局勢。
執政黨延續親中路線
蒙卡達主張延續現任卡斯楚政府政策，強調與中國在政治與經貿上的合作。他日前受訪時表示，中國是宏都拉斯重要夥伴，將在既有基礎上深化雙邊關係。
2023年，宏都拉斯與台灣斷交後，旋即與中國建立正式外交關係，但該國民間普遍認為，北京承諾的大規模投資進度有限，宏國對中貿易逆差也持續擴大，成為選民可能轉向的因素之一。
2在野候選人 均主張「重新投向台灣」
與執政黨立場不同，2名在野候選人均公開表示將重新審視對台政策。
自由黨候選人納斯拉拉，11月23日接受NHK專訪時表示，與中國交往這段日子「看不到實質成果」，甚至影響區域經濟。因此他打算恢復與台灣的外交關係。
國民黨候選人阿斯夫拉也指出，2023年以前，宏國與台灣維持長期合作，保持健康的貿易順差，對宏國十分有利；他認為總統應優先考量國家利益，因此若自己勝出，將評估與台灣恢復邦交的可能。
這是台宏斷交以來，首次出現多名主流候選人同時公開提及「恢復對台邦交」的主張，引發國際社會關注。
專家：美中競爭加劇 拉美也是戰場
東京大學教授松田康博分析，宏都拉斯與中國關係未達預期、經濟效益有限，可能促使選民轉而考慮「棄中保台」，再次與台灣建立邦交關係。
另一方面，美國川普政府加強對中施壓，也可能影響宏都拉斯外交盤算。松田康博認為，美中競爭與兩岸外交拉鋸，在拉丁美洲與各地「可能更加白熱化」。
川普表態支持阿斯夫拉
11月26日，美國總統川普在社群平台公開表示支持阿斯夫拉，並稱他是能與美國合作，對抗毒品犯罪與威權勢力的候選人。
川普同時批評執政黨候選人蒙卡達的反美立場，並砲轟自由黨候選人納斯拉拉曾與現任政府合作，可信度「存疑」。
外界認為川普的明確表態，使本次選舉更具地緣政治意涵。
宏國外交是否再度轉向備受觀察
自2016年至今，包括巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜與宏都拉斯5國，先後與台灣斷交、改與中國建交。
若此次在野黨勝選，落實與台灣恢復邦交，將是我國外交場上的「重大勝利」，具有國際指標意義。
原文出處：快新聞／宏都拉斯大選「三角督」投票中！川普挺「這人」 若勝選有望恢復對台邦交
