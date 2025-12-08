宏都拉斯大選一星期仍沒結果 她曝關鍵19%：難怪一直不想把票開出來

記者李鴻典／台北報導

宏都拉斯11月30日的總統大選開票過程呈現膠著，外媒報導，週末期間並未公布任何新進度，總統寶座懸而未決，考驗民眾耐性。財經網美胡采蘋說，一直開不出票的執政黨，得票率19%真的很感人。難怪一直不想把票開出來。

宏都拉斯11月30日的總統大選開票過程呈現膠著。（示意圖／AI生成）

路透社報導，根據5日下午公布的最新結果，在已經完成計票的88%選票中，保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.19%得票率暫時領先，只比中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.49%多不到2萬票。執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.30%大幅落後。

胡采蘋今（8）天在臉書粉專「Emmy追劇時間」 發文，親愛的大家，宏都拉斯總統大選上週日投票，開了一個禮拜還沒開出來，一千萬人的國家，六百萬票的選舉，目前開票進入第八天，只開到88%，感覺宏都拉斯執政黨真的很不想失去政權。

胡采蘋寫道，目前美國總統川普力挺、主張跟台灣復交的前首都市長Nasry Asfura微幅領先另一個在野黨候選人兩萬票，而且復交是他的主要政見，他上美國媒體都一直講台灣。

兩大反對黨都說要跟台灣建交，目前兩大黨囊括了80%選票，「只有那一直開不出票的執政黨，得票率19%真的很感人。難怪一直不想把票開出來」。

胡采蘋話鋒一轉表示，台灣開票所真的世界第一，大部份選舉都三小時可以知道結果，台灣效率，台灣速度，台灣真的就是一個很強的國家，你自己爛沒關係，但台灣真的不爛，台灣就是一個有效率有水準的國家。

