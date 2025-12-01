宏都拉斯大選 2親台候選人領先

中美洲國家宏都拉斯11月30日舉行總統大選，據最新計票結果，右派在野黨候選人阿斯夫拉與納斯拉亞的得票分居前2名，差距甚微，但皆大贏左翼執政黨的候選人。其中，阿斯夫拉獲美國總統川普支持，而他與納斯拉亞選前都表示，若勝選，可能與台灣重新建交。

據宏都拉斯選委會12月1日持續更新的資料，截至計票完成約55％時，「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40％得票率居首，「自由黨」（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla）以39.78％緊追在後，2人相差不到5千票。

現任總統秀瑪菈．卡斯楚所屬的執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada），則以19.18％落居第三。宏都拉斯總統任期4年，不得連任。總統選舉無第二輪投票制度，得票最高者即獲勝。

2023年，卡斯楚宣布宏都拉斯與大陸建交，和台灣斷交。在三名主要總統候選人中，蒙卡達主張延續卡斯楚的路線，深化與大陸合作，阿斯夫拉和納斯拉亞則在選前表示，若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

阿斯夫拉和納斯拉亞都表示，卡斯楚承諾大陸的投資將促進宏國發展，但這些承諾並未兌現。2人並指出，宏國與台灣斷交導致一些產品出口下滑。台灣曾是宏都拉斯白蝦最大的市場，但自斷交以來，宏國對台灣的蝦類出口量大降。

現年67歲的阿斯夫拉是建築業大亨，也是宏國首都德古西加巴前市長，在2021年總統大選時敗給卡斯楚。這次宏都拉斯已經確定，將繼阿根廷和玻利維亞之後，成為拉美又一個「向右轉」的國家。

在卡斯楚執政時期，宏都拉斯與古巴和委內瑞拉建立密切關係，令川普極為惱怒。此次，川普曾公開「介選」支持阿斯夫拉，還稱，若他沒有當選，美國將切斷對宏國的經濟援助。

川普還宣布，將赦免宏都拉斯前總統葉南德茲。葉南德茲也是國家黨出身，去年因涉嫌協助向美運送毒品及非法持有武器等，在美國法院被定罪，判處45年徒刑。