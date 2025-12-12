宏都拉斯大選12天了沒結果！首都爆發抗議 總統要求宣布無效

宏都拉斯大選計票已進入第12天，卻仍處於結果不確定狀態，總統卡斯楚（Xiomara Castro）要求宣布選舉無效並指控存在舞弊行為，引發首都爆發抗議活動。目前選舉計票工作已停滯超過24小時，形成僵局。選舉官員稱，將啟動特別驗票。

宏都拉斯首都爆發抗議。（圖／美聯社）

根據最新統計數據顯示，在已完成統計的99%以上選票中，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前領先中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）約4萬張選票。然而，選舉結果自此後便未再更新，讓外界對選舉公正性產生質疑。

廣告 廣告

大選結果的延宕公布已超過24小時，這種異常狀況在宏都拉斯選舉史上相當罕見。選舉委員會尚未對統計工作停滯的原因提出明確解釋，也未說明何時會公布最終結果。選舉官員歐索里奧（Cossette Lopez-Osorio）在接受採訪時表示，將啟動特別驗票程序，以釐清選票不一致的情況。

在此之前，總統卡斯楚對選舉過程提出強烈質疑，公開呼籲宣布此次選舉無效，並聲稱選舉過程存在舞弊情況。這項指控進一步加劇了國內政治緊張局勢，也讓選舉結果的合法性受到挑戰。

抗議活動已在首都展開，民眾對選舉結果的不透明表達不滿。示威者要求選舉當局儘快公布完整結果，並確保選舉過程的公正性。目前抗議規模和具體訴求仍在持續發展中。

這場選舉僵局讓宏都拉斯面臨嚴重的政治危機，國內外都密切關注事態發展。選舉結果的延宕不僅影響國內局勢穩定，也可能對宏都拉斯未來政治走向產生重大影響。

延伸閱讀

日本2025年度漢字出爐！熊出沒惱人 「熊」字拔頭籌奪冠

「雷達照射」延燒！美日防長今通話 抨擊中方「不利和平穩定」

高市早苗「台灣有事說」竟是「脫稿演出」？日議員曝光答詢資料