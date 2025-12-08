宏都拉斯大選8天沒結果！財經網美見19%開酸

▲宏都拉斯總統大選計票已經邁入第8天，結果仍未公布。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣前友邦宏都拉斯總統大選，計票作業已經進入第8天，但最終結果仍未揭曉，美國總統川普支持的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票率暫時領先0.7%。財經網美胡采蘋表示，宏都拉斯開票8天只開88%，是因為親中執政黨得票率只有19%，感覺真的很不想失去政權。

據路透社報導，宏都拉斯11月30日進行總統大選，5日下午官方公布已完成計票的88%選票中，獲得川普支持的保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以40.19%得票率暫時領先0.7個百分點。只比中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.49%多不到2萬票。而執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.30%大幅落後。但在上週末，官方遲未公布新的計票結果，宏都拉斯民眾不耐煩情緒日益加劇。

財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文說，宏都拉斯總統大選上週日投票，開了一個禮拜還沒開出來，一千萬人的國家，六百萬票的選舉，目前開票進入第八天，只開到88%，感覺宏都拉斯執政黨真的很不想失去政權。

她也提到，目前川普力挺、主張跟台灣復交的阿斯夫拉，微幅領先另一個在野黨候選人2萬票，而且復交是他的主要政見，他上美國媒體都一直講台灣。兩大反對黨都說要跟台灣建交，目前兩大黨囊括了80%選票。

胡采蘋也笑說，「只有那一直開不出票的親中執政黨，得票率19%真的很感人，只得19%難怪一直不想把票開出來」，而且他們選前做假民調，開票到一半軍隊開去投票所喊暫停，惡劣行徑一大堆，但箱底還是沒有票，宏國選舉真的超好看。

胡采蘋也讚說，台灣開票所真的世界第一，大部份選舉都三小時可以知道結果，台灣效率，台灣速度，台灣真的就是一個很強的國家，你自己爛沒關係，但台灣真的不爛，台灣真的就是一個有效率有水準的國家。

網友也笑說：「那種德性的通常都親中，或是親中終究會變成那副德性」、「親中真的都這種德性，屢試不爽」、「如果不在籍投票實施下去大概也會跟他們一樣開個票開一個禮拜」、「希望不要重新建交 都分道揚鑣了 再吃回頭草也不是很好」、「台灣如果那麼慢，就有陰謀了」。

