宏都拉斯女議員 慘被爆炸裝置擊中頭部重傷

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯反對派議員洛佩茲（Gladys Aurora López），當地時間週四在國民議會大廈附近，被人投擲爆炸裝置受傷，她所屬的國家黨透過聲明指控，因不久前落幕的總統大選存在爭議，局勢依然高度緊張。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，國家黨聲稱，該爆炸裝置是由目前依然執政、但很快就得下台的「自由重建黨」成員投擲的，爆炸就發生在距離洛佩茲後腦杓僅幾公分的地方，導致她受傷。

雖然無性命之憂，但洛佩茲的傷勢包含燒傷、聽力損傷和骨折，當時站在她周圍的其他幾名議員也受了輕傷。

剛當選為候任總統的阿斯夫拉（Nasry Asfura）月底就要就職，他表示自己真的不想往政治仇恨去思考，但像這種暴力事情絕對不應發生。

