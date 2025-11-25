宏都拉斯將大選！傳「挺台支持者」因故喪生

▲ 台灣前友邦宏都拉斯，本月底即將舉行總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣前友邦宏都拉斯，即將於本月30日舉行總統大選，但選舉登場前夕，各大競選陣營仍在互相指控對方舞弊，國際社會對於宏國能否確保選舉自由、公正表達擔憂。值得注意的是，有多名反對黨支持者傳出在交通事故中喪生，他們力挺的政黨都承諾當選後要重新審視中國政策，甚至傾向與台灣恢復邦交。

綜合《路透社》等外媒報導，宏國此次大選三強鼎立，候選人包括執政黨左翼「自由重建黨」的蒙卡達（Rixi Moncada）、保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

其中，蒙卡達主要延續現任總統卡絲楚（Xiomara Castro）路線，主張深化與中國合作；阿斯夫拉與納斯拉亞則傾向於重新審視對中政策，甚至與台灣恢復邦交。蒙卡達經常批另外2人是「寡頭政治的傀儡」，而他們則反譏她是共產主義者，並批評她與古巴、委內瑞拉2個深陷經濟與人權危機的國家關係太密切。

然而，選戰白熱化之際，23日距離宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）約180公里的科林納斯鎮（Colinas），卻有載著反對黨支持者的車隊遭遇車禍，造成至少8人死亡、約50人受傷。

警方發言人柯內荷（Gregorio Cornejo）透露，當局已展開調查，釐清是否涉及蓄意攻擊，或只是單純的交通事故。

報導提到，若宏都拉斯真的因為阿斯夫拉或納斯拉亞當選，而恢復與台灣的邦交關係，將是中國在該地區數十年來遭遇的最大外交挫折。

因此，中國駐宏都拉斯大使館上週也在官網發表聲明，警告台灣是中國領土「不可分割的一部分」，敦促宏都拉斯在台灣問題上謹慎行事，不得以任何方式侵犯中國主權。

