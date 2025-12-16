宏都拉斯將改變中美洲！外媒曝棄中擁台關鍵

▲宏都拉斯大選結果遲未出爐，外交期刊分析，領先的兩大在野黨都主張與台灣恢復邦交，大選結果將改變中美洲地緣政治格局。。圖為宏都拉斯國旗在我使館特區飄揚的畫面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯總統大選已經開票兩週多，但官方至今仍未公布結果，形成嚴重政治僵局。知名期刊《外交官》（The Diplomat）報導，此次大選正值宏國正在考慮是否要從中國轉向台灣的關鍵決定之際，由於勝券在握的兩大在野黨候選人都主張與北京斷絕關係、恢復對台灣外交關係，大選的最終勝負也將改變中美洲的地緣政治格局。

宏都拉斯此次選舉，計票結果與長時間傳輸中斷困擾，引發爭議，儘管國家選舉委員會稱延遲是技術故障，但公眾和反對黨都不相信。而這些結果似乎都對國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）有利，而該黨否認指控，反指是執政的自由重建黨（LIBRE）從一開始就試圖進行舞弊。

廣告 廣告

這場高風險的爭端引發了人們對目前圍繞中美洲外交關係最活躍的國家的外部勢力的關注。

這場體制危機正值宏都拉斯重新考慮一項重大外交政策決定之際，該國於2023年從台北轉向北京，但與中國建交近兩年後，伴隨外交關係轉變而帶來的宏大經濟預期並未實現。大型基礎建設項目仍未建成、進入中國市場比宏都拉斯所想的更困難，蝦類出口是該國最重要的外匯收入來源之一，在台灣市場崩盤後，由於中國未能及時補充其採購，蝦類出口商舉步維艱，而承諾的投資方案也大多停留在願景層面。同時，中國的影響迄今最顯著地體現在消費領域，大型零售連鎖店的擴張導致當地生產商的銷售額下降了70%，而非透過產業或發展夥伴關係。

而這項外交決策，已經體現出政治後果，在最近的選舉中，兩大反對黨共同佔多數選票，他們都以恢復與台灣的正式關係為競選綱領。他們的立場並非出於意識形態或反中立場，而是基於實際結果所做的務實調整。

數十年來，台灣透過農業合作、技術培訓、醫療團隊和獎學金計畫等方式支持宏都拉斯，這些措施直接惠及當地社區。相較之下，中國的參與主要集中在精英階層，難以為一般民眾帶來實質利益。

對中國而言，宏都拉斯問題考驗著其將外交承認轉化為實際政治影響力的能力，北京長期以來一直將其在中美洲的關係視為對抗台灣剩餘盟友的有力證據。對台灣而言，利害關係同樣重大。數十年來，台北一直透過非政治合作在宏都拉斯默默建立公眾好感。如果宏都拉斯下一屆政府恢復與台灣的關係，在兩岸壓力日益加劇的當下，這將是一次難得的外交勝利。

宏都拉斯能否成為近20年來首個從北京轉向台北的國家，這一地緣政治問題勢必會受到衝擊。中國在中美洲不斷取得外交勝利，而台灣的盟友關係卻日漸式微，因此宏都拉斯的轉變具有重要象徵意義。甚至會影響南美洲、加勒比海地區多個正在重新評估與北京關係是否帶來經濟價值的國家。

文章來源:

Honduras’ Electoral Breakdown Has Deep Implications for China and Taiwan

更多 NOWnews 今日新聞 報導

天災還是人禍？普拉伯沃為千人罹難洪災致歉 嘆無神蹟難速復原

法國今年才倒閣！馬克宏前次解散國會後結果如何？

影／烏克蘭無人艇首炸俄軍潛艦！美烏談判 川普讚將達成協議