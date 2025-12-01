宏都拉斯將繼續左傾還是右轉？復交台灣成選戰焦點

（中央社宏都拉斯首都德古西加巴30日綜合外電報導）宏都拉斯總統大選今天登場，此次選舉受到各界密切關注，反對黨國家黨和自由黨候選人雙雙表示，倘若自己當選可能恢復與台灣的外交關係。

路透社報導，現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府2023年與台灣斷交，轉與中國建交。倘若宏國與台灣復交成真，將成為自尼加拉瓜前總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人（Violeta Chamorro）1990年與台灣恢復邦交以來，中國在中美洲地區遭遇的最大外交挫敗。

廣告 廣告

宏國此次大選呈現三強鼎立，其中一方是現任總統卡斯楚所屬執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），以及2位右派候選人，分別是川普力挺的反對黨國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以及中間右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

3黨候選人在大選前夕互控舞弊，也讓國際社會憂心這個中美洲國家能否確保選舉自由與公正。蒙卡達甚至暗示，她可能不會承認選舉結果。

宏都拉斯長期深受毒品走私、貪腐與貧窮所苦，各黨候選人至今尚未提出具體方案，來解決這些問題。

美洲國家組織（OAS）許多成員國呼籲即將卸任的卡斯楚政府確保宏國大選不受恐嚇、舞弊與政治干預。美國副國務卿藍道（Christopher Landau）也在社群媒體X警告，美國將「迅速且果斷回應」任何破壞宏都拉斯民主選舉完整性者。

美國總統川普日前公開支持阿斯夫拉，並在社群媒體放話說，「如果他沒當選，美國就不會再繼續花冤枉錢」，並宣布計劃赦免宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲去年在美國法院因販毒罪名被定罪，遭判45年徒刑。

在激烈選戰中，650萬名宏都拉斯選民將決定是否延續卡斯楚的左翼社會與經濟政策，或轉向支持自由黨或國家黨的保守議程。

22歲法律系學生羅培茲（Jennifer Lopez）在首都德古西加巴（Tegucigalpa）說：「我們希望不會出現舞弊，選舉能和平舉行。這將是我國民主的一大進步。」

據美聯社報導，投票所預計將於下午5時（台灣時間12月1日上午7時）關閉，初步結果預計將在晚間9時出爐，但最多有30天時間正式宣布最終結果。（編譯：劉文瑜）1141201