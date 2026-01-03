宏都拉斯將與台灣建交？ 宏國媒體曝進入關鍵時刻

即時中心／林韋慈報導

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間曾表態，若當選將考慮與中國斷交、恢復與台灣的邦交。根據宏都拉斯媒體《新聞報》（Centroamérica360）報導，阿斯夫拉很快將面臨兩難抉擇：是與中國斷絕外交關係，還是與台灣重新建立正式外交關係，此決定將影響宏國與美國、中國的外交關係，以及經濟布局。

長期以來，台灣一直是宏都拉斯的重要合作夥伴，提供技術援助、資金支持與優惠市場准入。另一方面，中國自2023年與宏都拉斯建立正式外交關係，但根據官方數據及前官員表示，中方實際帶來的利益仍有限。阿斯夫拉曾在競選承諾中強調，將恢復與台灣的關係，但同時也希望維持與中國的貿易往來。然而，北京要求承認「一個中國原則」，排除了與台灣同時建立外交關係的可能性。

國際關係分析家格拉科·佩雷斯（Para Graco Pérez）指出，來自美國的政治支持伴隨明確期待，若新政府背離美國的戰略，將可能影響雙邊合作以及國際社會對宏都拉斯政府的信任。前農業部長赫爾曼·佩雷斯（Germán Pérez）則表示，長期以來，台灣對宏都拉斯的支持帶來實質成果，包括技術轉移、培訓機會以及市場准入優惠，尤其在農業與水產養殖領域成效顯著。台灣市場對蝦子、稻米等產品提供免稅進口，宏都拉斯學生與技術人員亦可參與培訓計畫。

台灣與宏國斷交後，宏都拉斯失去了這些市場與技術援助，而中國並未提供等量補償。根據宏都拉斯中央銀行資料，該國從中國的進口額由2023年的20.093億美元增至2025年的26.326億美元，但出口增幅仍有限，僅從1290萬美元增至4470萬美元。相比之下，宏都拉斯對台出口在外交斷交後下降，截至2025年10月僅剩2640萬美元，反映出失去長期貿易夥伴的代價。

