宏都拉斯將迎新總統 林佳龍：期待雙邊有很好發展

中美洲國家宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)即將就職，日前有外媒報導我方高層可能前往出席就職典禮，外交部長林佳龍今天(21日)下午受訪時並未直接回應，僅表示我國期待雙邊關係能有正面發展。

林佳龍說：『(原音)對於宏都拉斯能夠經歷民主選舉，產生新的總統跟政府，我們也期待未來兩國的關係可以有很好的發展。』

另外，關於台灣民眾在日本熊本縣搭乘觀光直升機失聯事件，林佳龍表示，駐處已與家屬接觸並代表賴總統及卓院長表達慰問，同時感謝日本救災人員，外交部也會持續密切關注後續情況。(編輯：宋皖媛)

