宏都拉斯復交？ 外交部：我方態度坦誠開放

關於中美洲國家宏都拉斯這場總統與國會選舉，外交部今天(2日)表示會持續關注結果及選後政治情勢。至於近期被持續討論的台、宏可能「復交」話題，外交部也首次明確表達立場，強調我方的態度「坦誠、開放」，願在「不預設任何前提」的情況下與各國積極交往，但凡有助於我國家利益，外交部都會認真積極促成。

2021年11月的宏都拉斯大選，當時在野的人民聯盟「自由重建黨」(Partido Libertad y Refundacion, LIBRE)候選人卡蕬楚(Xiomara Castro)擊敗執政的「國民黨」(Partido Nacional，或譯為國家黨)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)當選總統；而卡蕬楚執政年餘後，2023年3月便宣布與我國斷交；如今阿斯夫拉捲土重來，不僅得到美國總統川普(Donald Trump)的支持，「國民黨」更將在這次國會改選後成為第一大黨。

對於宏都拉斯選舉結果以及台宏關係未來可能發展，外交部發言人蕭光偉表示會持續關注，蕭光偉說：『(原音)外交部也會秉持坦誠、開放的態度，在總合外交以及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內的世界各國積極交往。同時，只要是任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻、提升我國的國際地位，且能拓展我們的國際空間，外交部都會認真看待，並且積極促成。』

宏都拉斯總統選舉票數領先的候選人在選前說過可能會與台灣復交，而拉美地區友邦聖文森及格瑞那丁新當選的總理傅萊德(Godwin Friday，或譯佛萊代)所屬政黨則曾建議與台灣斷交。

關於聖文森的情況，蕭光偉表示，駐聖文森大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德及國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致賴清德總統賀忱，傅萊德對此表示感謝，請范惠君轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖文森建交44年來邦誼篤睦、關係深厚，駐館與朝野各界人士一直保持良好互動與情誼，我國將在既有堅實基礎上繼續與新政府緊密合作，深化雙邊關係。