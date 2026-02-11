宏都拉斯擬逐步與台復交 我外交部：不預設前提

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉1月底正式就職，由於競選時曾喊話要跟台灣恢復外交關係，受到矚目，現在宏國新任副總統梅西亞表態，恢復台宏外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正在審視上一任政府跟中國簽署的16項協議，希望協助總統阿斯夫拉做出最後的決定。

對此，外交部發言人蕭光偉表示，「將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，在總合外交及榮邦計畫的政策指導下，基於平等互惠原則，持續推動雙方關係的發展。」

學者嚴震生認為，美國川普政府是否會藉由關稅、非法移民等議題，來施壓宏國，甚至其他拉丁美洲國家，跟台灣建立、恢復外交關係會是關鍵，除了宏國，也可以觀察同樣已跟台灣斷交的薩爾瓦多未來動向。其實不少國家頂著中方壓力仍持續拓展跟台灣的關係。

廣告 廣告

帛琉總統惠恕仁去（2025）年5月20日來台進行國是訪問，展現雙方邦誼，而且多次在國際上展現友台立場。

帛琉總統惠恕仁當時曾表示，「好幾十年來，台灣一直是帛琉的堅定合作夥伴。我們待會要簽署的備忘錄，也象徵台帛關係的拓展。」

不過，現在美國國務院點名帛琉參議長包和康收受賄賂，幫中國政府、企業及犯罪集團宣傳，對美國在帛琉的發展造成負面影響，美方更把包和康列入制裁名單，而且不得入境美國。

政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，「更多的中國商人，在這些國家合法經營，然後發生了一些衝突矛盾的時候，北京會要求說我們需要跟你討論這些，就是趁這個機會來建交，我覺得是有可能的。」

學者認為，像帛琉、馬紹爾群島等台灣友邦位處第2島鏈重要戰略位置，已經成為近年美中競逐拉攏的焦點，要慎防中方先透過民間拋出橄欖枝，再慢慢衝擊友邦跟台灣的關係。

更多公視新聞網報導

「明氏家族」緬北經營詐騙 11人遭中國處死今執行完畢

宏國總統當選人曾喊與台復交 外交部：開放務實立場看待

民團聚集外交部 抗議台灣擬助以國屯墾區醫療

