宏都拉斯新政府與台復交有望？ 鍾佳濱：正確的方向

台灣前友邦宏都拉斯日前宣布總統大選結果，由友台的「國家黨」候選人阿斯夫拉獲勝，外界關注台宏是否可能恢復邦交；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，過去因親中政策讓宏都拉斯誤上賊船，如今當選方以及挑戰方都提出與台復交，這是正確的方向，也有助於恢復兩國之間的傳統友誼。

鍾佳濱表示，過去台宏之間的邦誼歷史悠久，但因為宏國國內的政治變化，受到親中政策的影響誤上了賊船，不過目前宏國的民意跟宏國最新的當選總統候選人、競選對手，都提出應該恢復跟台灣的邦交，這是正確的方向，未來也有助於台宏恢復傳統友誼。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌今日受訪時也表示，宏國可能要先說明，「當初斷交是和錢有關嗎？這次復交是不是又牽扯到錢？」，民眾黨向來支持價值外交、反對金錢外交，宏國若對當初斷交決定感到後悔想要復交，相信台灣人民都很善良、樂於接受，但不要走回過往金錢外交的老路。

