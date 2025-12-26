宏都拉斯新總統喊與台復交 學者：美方不會反對但須提防「這事」

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台候選人阿斯夫拉勝出，外界對於未來台、宏雙方外交關係萬分矚目。 圖：翻攝papialaorden臉書

[Newtalk新聞] 宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）日前正式公布總統大選結果，多次獲得美國總統川普支持，且表態有意與台灣恢復邦交的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。對此，學者分析認為，美國絕對不會反對台灣與宏都拉斯復交，但認為美方可能不會公開特別談此議題，也提醒台灣應擔心是否有能量對抗中國後續的反攻。

宏都拉斯總統大選於上月30日舉行，由於開票過程相當漫長，引發爭議。選委會表示，因為即時開票網站一度當機，導致計票作業兩度中斷。不過，宏國選委會最終於24日公布，阿斯夫拉以40.3%得票率，險勝自由黨對手、前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.5%，雙方差距不到1個百分點。

儘管差距不到1個百分點，不過，選委會強調，超過98%的選票已完成核算，表示「結果已不可能翻盤」。

由於選前阿斯夫拉曾說，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。對於阿斯夫拉勝出，中國官媒《環球時報》引述中國外交部發言人林劍的說法指出，中方「尊重宏都拉斯人民的選擇」，並強調願意在「一個中國」原則的基礎上，持續推動中宏關係。

隨著阿斯夫拉勝出，台灣與宏都拉斯是否有望「復交」？根據《自由時報》報導，政大政治系兼任教授嚴震生分析，由於川普認定拉美屬於美國勢力範圍，因此認為美國「絕對不會」反對台灣與宏都拉斯復交。不過他認為，美方美方可能不會公開特別談此議題。

嚴震生也提醒，台灣若要獲得新的邦交國，需要考慮、擔心是否有能量對抗中國後續的反攻，外交部也要考量恢復邦交是否值得，以及當初斷交的時候，雙方有無留下一線復交機會。

