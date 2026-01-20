宏都拉斯新總統就職典禮有邀台灣？外交部：認真看待並全力以赴

中美洲國家宏都拉斯總統大選結果底定，確認由右派在野黨國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，預計將於1月27日舉辦就職典禮，阿斯夫拉選前曾表明有意與我國恢復邦交，美國媒體《華爾街日報》日前報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，引發關注。對此，外交部今（20）日回應，外交部都認真看待並全力以赴，但目前未收到宏方邀請。



宏都拉斯2023年與我國斷交，轉向承認中華人民共和國，但2025年宏都拉斯總統大選期間，阿斯拉夫及自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）都表明有意與台灣恢復邦交；儘管宏都拉斯開票作業歷經波折，但隨著宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）與軍方日前駁回宏都拉斯現任政府發布的「重新驗票」行政命令，阿斯拉夫已底定當選，並已接連出訪美國、以色列。



《華爾街日報》日前報導，賴清德有意出訪宏都拉斯出席阿斯拉夫就職典禮，且有望藉此行過境美國本土。不過，總統府發言人郭雅慧日前回應，相關報導純屬臆測，若我國家元首有確定的出訪行程，將會循例適時公開說明。



外交部今日舉行例行記者會，由拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿業務簡報，有媒體關注宏都拉斯與我國最新關係，盧朝睿指出，對於宏都拉斯及與其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，跟包括宏都拉斯在內的世界各國，都展開積極的交往。



盧朝睿表示，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位，並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待全力以赴；至於有無機會參加宏都拉斯新任總統就職典禮，由於我國跟宏都拉斯目前沒有邦交關係，我國到目前為止還沒有收到宏方的邀請。



