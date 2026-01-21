宏都拉斯新總統就職是否邀台？外交部：尚未收到宏國的正式邀請

【警政時報 包克明／臺北報導】中美洲國家宏都拉斯總統大選結果日前正式底定，由右派在野黨國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，並預計於1月27日舉行就職典禮。由於阿斯夫拉在選前曾公開表態有意與台灣恢復邦交，美國媒體《華爾街日報》報導指出，總統賴清德可能出訪宏都拉斯出席就職典禮，引發國內外高度關注。

宏都拉斯總統就職在即，外交部低調回應「尚未收到正式邀請」。(記者翻攝)

由於時間緊迫，相關作業一旦延宕可能錯失，外交部回應表示，外交部對相關情勢「都會認真看待、全力以赴」；但由於我國目前與宏都拉斯並無邦交關係，截至今(21)日為止，尚未收到宏都拉斯方面的正式邀請。

2023年3月26日台灣時間上午（宏都拉斯時間25日下午），宏都拉斯外交部先在推特宣佈與中華民國斷交，一個半小時後中華民國外交部亦召開記者會宣佈斷交，雙方正式結束超過80年的外交關係。同日宏都拉斯與中華人民共和國建交。

不過，去2025年總統大選期間，無論是此次當選的阿斯夫拉，或自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），皆曾表達有意重新與台灣建立外交關係。儘管選後一度傳出重新驗票爭議，但宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）及軍方日前已駁回現任政府提出的相關行政命令，阿斯夫拉當選結果確定，並已陸續出訪美國、以色列。

針對《華爾街日報》所稱賴清德可能出訪宏都拉斯、並過境美國本土一事，總統府發言人郭雅慧日前澄清，相關報導純屬臆測，若國家元首有確定出訪行程，將循例適時對外說明。

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿則指出，外交部在處理宏都拉斯及其他國家關係時，始終秉持坦誠、開放原則，在不預設任何前提下，積極與世界各國進行互動與交流。

盧朝睿表示，只要有助於提升台灣對國際社會的貢獻、強化國際地位並拓展國際空間的機會，外交部都會審慎評估、認真看待並全力以赴。

