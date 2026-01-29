宏都拉斯新總統就職 中國駐宏國大使出席秀合照

（中央社台北29日電）宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）當地時間27日宣誓就任，中國駐宏國大使于波應邀出席阿斯夫拉就職儀式，並發布兩人合照。宏都拉斯2023年與台灣斷交，阿斯夫拉曾承諾會恢復與台灣的外交關係。

中國駐宏都拉斯大使館官網27日發布新聞稿，當日于波應邀出席在宏國會舉行的新任總統阿斯夫拉就職儀式。其間，于波與阿斯夫拉等宏國新政府政要互致問候。新聞稿附上于波與阿斯夫拉的合照，並稱于波祝賀阿斯夫拉就職，表示中方願與宏方一起，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

另外，根據中國駐宏大使館，近期于波也與宏國多位政要、商界人士有所互動。25日，宏國首都德古西加巴新任市長塞拉亞就職儀式期間，于波與阿斯夫拉、三位當選副總統以及新任國會領導層成員互致禮節性問候。

1月12日，于波曾會見宏都拉斯私營企業家協會主席加利亞多，根據中國駐宏大使館發布，當時中國外交部拉美司副司長孫怡、參贊李建英亦在場，兩人是否為了鞏固邦交而遠赴宏國，引發關注。

阿斯夫拉曾於2014至2022年擔任首都德古西加巴市長，為保守派政治人物兼企業家，在去年11月底舉行的總統大選以些微差距勝出。美國總統川普（Donald Trump）在選前聲援阿斯夫拉，揚言若這位67歲建築業大亨落敗，將削減對宏國的援助。

宏都拉斯前任左派總統卡斯楚2023年與台灣斷交、和中國建交。阿斯夫拉此前則承諾，當選後將重新審視卡斯楚政府和中國所簽協議，並指宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，當時宏國獲得更多援助，貿易活動也更興盛。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150129