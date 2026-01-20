宏都拉斯新總統月底就職 台灣尚未獲邀參與

▲宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）揚言要與美國建立更緊密的關係，並與台灣恢復邦交。（資料照／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 洪都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）將於本月底舉行就職典禮。有外媒報導指出，總統賴清德將在本月啟程前往前友邦宏都拉斯參加親台派總統當選人阿斯夫拉的就職典禮，外交部今（20）日表示，目前為止還沒有收到宏國的邀請，外交部對於和宏都拉斯以及其他國家的交往，秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，只要能提升台灣的國際地位會認真看待、全力以赴。

外交部上午舉行例行記者會，由拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿進行業務簡報。宏都拉斯去年底舉行總統大選，由親台候選人阿斯夫拉勝出，將於月底舉行就職典禮，而阿斯夫拉選前承諾，當選後將與台灣復交，加上有外媒報導指出，賴清德將在本月啟程前往宏都拉斯參加親台派總統當選人阿斯夫拉的就職典禮，引發各界關注。

對此，盧朝睿表示，對於和宏都拉斯以及其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻，提升我國國際地位，並且能夠拓展台灣國際空間的機會，外交部都會認真看待、全力以赴。

至於是否有機會派員參加阿斯夫拉就職典禮，盧朝睿表示，因為台灣與宏都拉斯現在沒有邦交，所以到目前為止還沒有收到宏方的邀請。

