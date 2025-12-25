宏都拉斯新總統! 阿斯夫拉贏不到3萬票 曾稱與臺建交好上百倍

前友邦宏都拉斯的總統大選，在11月30日登場，沒想到過了將近一個月，結果終於出爐。由美國總統川普力挺的阿斯夫拉，以不到3萬票的差距勝出。阿斯夫拉在競選期間，宣稱與臺灣建交時期，「比現在好上百倍」，他在當選後也說隨時為人民效勞。只是以些微差距落敗的納斯拉亞，至今依舊拒絕承認敗選。

宏都拉斯選舉委員會主席Ana Paola Hall今(25)天正式宣布，阿斯夫拉當選為宏都拉斯共和國總統，將於明年1月27日就職。現年67歲的阿斯夫拉曾任工程師、企業家及首都市長，他在社群媒體上發文表示已經準備好執政，並承諾不會讓民眾失望。阿斯夫拉所屬的國家黨主張注重經濟與投資，他在選前曾明確表態支持恢復與台灣的邦交。

美國國務卿盧比歐在阿斯夫拉勝選後立即發文祝賀，並表示期待與阿斯夫拉的政府合作，共同推動西半球的繁榮與安全。然而，宏都拉斯國內也出現抗議聲浪，部分民眾高舉「反對美國干涉」的標語表達不滿。落敗的親中執政黨更指控這是一場「選舉政變」，因為11月30日舉行的大選過程中傳出舞弊情況，才需要進行重新人工計票，導致結果延遲近一個月才確認。

宏都拉斯政治分析師Kenneth Madrid認為，300萬名選民並不在意最後是納斯拉亞還是阿斯夫拉正式就職，因為他們兩人都代表右派，而選民投給的就是右派。隨著親美、親台的右派即將重新掌權，宏都拉斯是否會真的恢復與台灣的邦交關係，將成為牽動美中台三方角力的關鍵因素。

