宏都拉斯斷台親中下場慘！驚人損失曝光 台灣大使揭關鍵原因

國際中心／陳慈鈴報導

宏都拉斯在2023年與台灣斷交，並轉與中國建交，國內白蝦產業受到嚴重衝擊。如今，宏都拉斯總統大選結果將揭曉，未來是否與台灣恢復邦交，都成了外界關注焦點。台灣駐巴拉圭大使韓志正近日就點出宏都拉斯經濟受到重創的原因，並以巴拿馬為例，分析兩者轉與中國建交的關鍵差異。

宏都拉斯媒體《中美洲360》（CentroAmerica360）報導，韓志正表示，宏都拉斯與台灣斷交、轉向中國後，不僅未獲得北京承諾的經貿利益，反而遭受嚴重經濟衝擊。

韓志正指出，宏都拉斯過去與台灣簽有自由貿易協定（FTA），每年可順利出口逾1億美元的白蝦，這是宏國對台的重要農漁產品。但斷交後，宏都拉斯政府同時終止了FTA，導致出口商失去關稅優惠。

韓志正解釋，失去FTA後，宏都拉斯白蝦輸往台灣需支付高額關稅，導致競爭力大減，出口量因此「減少超過6000萬美元」（約新台幣18億8496萬元）。而出口萎縮也直接打擊了宏國就業市場，白蝦與海鮮相關產業中，超過14000個工作因此受到影響。

韓志正還強調，中國並未如外界預期承接原本由台灣採購的產量，「北京根本沒有出來買台灣原本購買的那部分。」並指出中國政府當初對宏都拉斯開出的各項承諾「全都沒有兌現」。

韓志正舉巴拿馬為例，雖然同樣選擇與中國建交，但仍保留與台灣的FTA，使雙邊貿易維持正常。他強調，宏都拉斯的情況「完全不同」，因為轉向北京的原因主要是出於「意識形態考量」。其他與中國建交的國家同樣有不少承諾未兌現，「這是一種模式」，而宏都拉斯甚至因此失去原本穩固的經貿協定，損失尤為明顯。

韓志正透露，巴拿馬國內正在討論是否要重新強化與台灣的關係，尤其是在航運與商業活動方面，許多掛巴拿馬旗的商船歷史上與台灣有密切連結，使雙方仍有深化合作的空間。

韓志正指出，台灣在與邦交國合作時，最重視的是醫療與教育計畫，另一部分則涵蓋農業與科技領域，但社會福利相關的合作項目通常會被優先考量。

