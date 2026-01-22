宏都拉斯會復交嗎？林佳龍：等1/27新總統上任 台宏關係可期待

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉將於1月27日就職，外媒報導賴清德總統可能出席，但外交部長林佳龍今（21）日接受黃暐瀚專訪時表示，賴總統和他本人都不會出席就職典禮。不過，林佳龍話鋒一轉強調，阿斯夫拉競選時承諾「三大盟友」包括台灣，且已與美國國務卿盧比歐會面獲支持，「1月27號之後會很明朗」，可以期待台宏關係「會有一些進一步的發展」。

賴總統為何不去？等新總統正式上任才算數

針對外媒報導賴總統將出席阿斯夫拉就職典禮，林佳龍直接回應，賴總統和他本人都不會出席就職典禮。他解釋原因，「因為他還沒有就職總統的時候,我們去這個現在是要下臺的政府。」林佳龍指出，阿斯夫拉「1月27號才就職，他才有權去決定一些外交的事」。

因此台灣採取謹慎態度，「我們都要等到1月27號之後會很明朗。」林佳龍強調，要等阿斯夫拉「正式以總統的身份提出他的國家的方針」，台灣外交部才會做回應。

阿斯夫拉的三大盟友承諾：美國、以色列、台灣

阿斯夫拉「在競選時候有提出」外交政策，對宏都拉斯來說有「三個最重要的盟邦」：「一個是美國，然後以色列，然後再來就是臺灣。」

林佳龍認為，這顯示阿斯夫拉「有整體的外交的政策，那臺灣是他不可或缺的一環」。他引述阿斯夫拉在選舉中的說法，指出「臺灣對這個宏都拉斯是過去帶來非常多效益」。

美國盧比歐支持阿斯夫拉 對台有利

林佳龍提到，阿斯夫拉當選後，「也到了華府也見了國務卿盧比歐」，而「美國也是對阿斯福拉總統當選很支持」。

他分析，「臺灣也是美國的盟友」，在美國支持阿斯夫拉的情況下，對台宏關係發展是有利因素。林佳龍說，「美國也很積極回到西半球的政策。」

斷交才3年 人脈還很熱

談到台宏關係基礎，林佳龍透露，「我們跟宏杜拉是斷交才三年的時間，我去過兩次。」他強調，雖然斷交，但「很多很多的人脈、很多的互動都還很熱」，雙方「老朋友們都還很熟」。

這為可能的關係改善奠定基礎。林佳龍說，宏都拉斯的「隔壁國家就是瓜地馬拉跟貝里斯」，都是台灣邦交國，「他們也都有看到」台灣推動的榮邦計劃成效。

台灣模式的吸引力：周邊國家都羨慕

林佳龍進一步解釋台灣外交為何有吸引力。他指出，台灣正在推動榮邦計劃，「我們在一個區域有一個邦交國，周邊的國家都很羨慕」。

他以帛琉、巴拉圭為例說明台灣模式的成功：「帛琉的總統跟巴拉圭的總統，他們在國際上都是發自內心去為臺灣講話。」原因是「他們看到我們榮邦計劃跟他的往來，帶來他國家發展的希望」。

相較之下，林佳龍說，中國模式「中共所到之處不是造成人家所謂的貪汙腐化、精英俘虜，就是造成破產，然後大量廉價品的傾銷，最後這一些國家的基礎建設包括像港口都產權都變成中國的。」

他說，「臺灣雖小，在中國的一帶一路的這一種模式之外，提供了另外一個選擇。」

林佳龍：1/27後可以期待

綜合阿斯夫拉的三大盟友承諾、美國盧比歐的支持、台宏既有人脈基礎，以及台灣模式的吸引力，林佳龍給出暗示性回應。他說，「我相信這諸多的主客觀因素在1月27號之後，那我們當然是會可以期待臺灣跟宏多拉斯的關係會有一些進一步的發展。」但他也強調，「因為他1月27號才就職，我們要等到那個時間之後，那他才會做一些決定。」