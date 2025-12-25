宏都拉斯有望復交台灣？學者示警北京可能出手報復、拉攏聖文森跟我斷交

記者李鴻典／台北報導

宏都拉斯總統大選官方結果終於出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。阿斯夫拉選前曾說，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。對此，學者提醒，北京可能會全力拉攏聖文森，讓其與中華民國斷交，以作為對於宏都拉斯和中華民國復交的報復，這是台灣外交部要特別小心的。

宏都拉斯總統大選官方結果終於出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。（圖／翻攝自Nasry Tito Asfura）

拿大約克大學副教授沈榮欽說，連日中斷計票之後，宏都拉斯國家選委會公佈，重新計票已經結束，由Nasry Asfura當選總統，他以40.3%的得票率，險勝39.5%的中右翼自由黨候選人Salvador Nasralla。

沈榮欽表示，目前仍不清楚落敗的兩位候選人會如何回應選委會的宣告，不僅兩位主要候選人，包括宏國現任總統與國會議長分別表示這是「選舉政變」與「不承認選舉結果」。

沈榮欽提到，選舉結果對台灣外交是一大利多，過去曾有多個國家試圖重新檢視與台北和北京的外交關係，包括諾魯、塞內加爾、賴比瑞亞、查德、甘比亞、尼加拉瓜、聖露西亞和布吉納法索在內，但是沒有一個國家像宏都拉斯一樣，可能從中國轉向回台灣，在中華民國邦交國聖文森由親中派當選後，宏都拉斯的情況尤其受到矚目。

中共總書記習近平。

沈榮欽也示警，同時要注意的是，哥斯大黎加的一位總統候選人最近表示，該國應該同時與中國和台灣保持外交關係。因此宏都拉斯的情形對於拉美其他國家可能有外溢效果，那一長串的名單足以讓北京感到緊張。

沈榮欽進一步說，如果宏都拉斯真的和台灣復交，北京將會面臨一個困境，究竟應該低調地外交施壓，還是高調的經濟制裁，以避免其他拉美國家效法，會是一個重要決策。

沈榮欽指出，而且北京可能會全力拉攏聖文森，讓其與中華民國斷交，以作為對於宏都拉斯和中華民國復交的報復，這是台灣外交部要特別小心的。

