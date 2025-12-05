宏都拉斯有望政黨輪替！謝金河：川普重塑世界新秩序的第一張骨牌

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 宏都拉斯舉行總統大選，兩名候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）與阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票始終呈現拉鋸，美國總統川普（Donald Trump）在選戰中力挺阿斯夫拉，他日前揚言若阿斯夫拉落敗，美國將刪減對宏都拉斯的援助。財信傳媒董事長謝金河認為，這是川普重塑世界新秩序的第一張骨牌。

謝金河在臉書發文寫道，全世界都在關注宏都拉斯的總統大選，從11月30日開票以來，才開出79%的選票，性子急的川普忍不住又放話，如果宏都拉斯政府作票將付出慘痛代價！這次川普對宏都拉斯大選著力很深，投票前他放話說，如果宏都拉斯選民沒有支持右派候選人阿斯夫拉，他要切斷對宏都拉斯的援助，結果兩個親台灣的候選人政黨控制國會逾七成席次。

謝金河表示，而且兩個親台候選人都大幅領先執政黨的候選人，看起來宏都拉斯變天機率很高，宏都拉斯會不會與台灣恢復邦交？大家都在看！從前總統蔡英文當家以來，中國用盡全力切斷台灣邦交，這其中，巴拿馬，多明尼加，尼加拉瓜，到宏都拉斯的斷交對台灣衝擊最大。

謝金河提到，宏都拉斯是最後一個和台灣斷交的比較大幫交國。不過，中國挖台灣邦交國往往是一次性買斷，本來台灣是宏都拉斯最大買家，但是和中國建交後，中國口惠實不至，造成蝦農慘賠，這次執政黨大敗，也與此有關。過去中國在美國後院灑錢挖牆角，美國前總統拜登（Joe Biden）政府忍氣吞聲，甚至視若無睹，

謝金河指出，這回川普展開絕地大反攻，他封鎖委內瑞拉領空，在加勒比海緝毒，都是玩真的！這次他介入宏都拉斯大選，也是大喇喇，毫不遮掩，宏都拉斯變天，可能形成中南美洲的新骨牌效應。2018年台灣原本協助多明尼加建立半導體園區，斷交後，多明尼加來台求助，但已回不去，現在這個計劃放在瓜地馬拉。

謝金河續指，2018年，中國拒買瓜地馬拉咖啡，台灣買了3696噸，我們在高鐵車廂喝到的可能都是瓜地馬拉咖啡。最近巴拿馬國會議員組團來台，中國全力阻撓未果，巴拿馬準備和台灣進行更多商務往來。台灣經濟實力增強，外交空間可望逐漸突破重圍！

