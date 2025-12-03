宏都拉斯有望與我國重新建交？林佳龍給答案

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

過去曾為我國邦交國的宏都拉斯，近日正在舉行總統大選，目前領先的兩組候選人都喊話恢復對台邦交。民進黨立委林楚茵今(1/3)向外交部長林佳龍有無掌握此轉機，林佳龍回應，外交部的態度積極且開放，希望能爭取重新跟宏國建交。

外交部長林佳龍，資料照

林楚茵上午於立院外交國防委員會時提到此事，她指出，外交工作不應受限於執政黨派，過去出訪歐洲時，也常與各國在野黨議員交流，目的就是為了替國家維持穩定的國際友誼。

林楚茵說，目前宏都拉斯大選中，當年決定與台灣斷交的執政黨候選人支持度遠遠落後，反觀領先的兩位總統候選人，都曾在競選期間公開表達未來將與台灣恢復邦交。

林楚茵強調，面對宏國可能發生的政黨輪替以及立場較親台的潛在執政者，我方應做好準備並建立溝通管道。

林佳龍回應，根據今早掌握的最新數據，宏都拉斯現任執政黨候選人確實遠遠落後，而目前領先的兩位候選人陣營，外交部均有保持良好的聯繫與溝通管道 。

林佳龍強調，對於曾經公開表示願與台灣恢復邦交的候選人，外交部抱持積極且開放的態度，希望能爭取與宏都拉斯重新建立外交關係，但也理解新政府上任後仍需經過正式決策程序。

另一方面，針對近期同樣舉行大選的友邦聖文森與聖露西亞，林楚茵指出，外交部應針對各友邦政情進行滾動式檢討與掌握，確保無論執政黨如何更迭，台灣都能維持穩固邦誼。

林佳龍回應表示，聖文森大選後，我國大使已與新任總理會面並轉交總統賀電，很多進行中的方案也會持續；聖露西亞則由原執政黨繼續執政，目前與這兩國的關係都維持得相當良好。

