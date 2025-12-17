宏都拉斯棄中 外媒評「台灣默默耕耘」改變中美洲格局：外交勝利

國際中心／倪譽瑋報導

宏都拉斯轉向中國後，國內經濟反而遭受衝擊，如今總統大選展開，主張放棄北京關係、轉向台灣的候選人有優勢；知名期刊《外交官》（The Diplomat）評價，台灣對宏國的農業合作、醫療支援等耕耘，與中國的空洞承諾形成對比，若宏都拉斯新政府選擇恢復邦交，有望強化台灣外交論點、使中國在中美洲的盟友審視雙方關係，可謂一次難得的勝利。

正值邦交轉折點 宏都拉斯大選計票爭議不斷

《外交官》報導指出，宏都拉斯正面臨自2017年大選以來最嚴重的政治不確定性，11月30日舉行的總統選舉後已過兩週，本次選舉的計票過程爭議不斷，除傳輸長時間中斷外，紙本開票紀錄與線上公布數字也出現落差；外界質疑這些狀況對宏都拉斯國民黨候選人納斯里．阿斯富拉較為有利。

廣告 廣告

值得注意的是，這場「制度性危機」恰逢宏都拉斯重新思考其外交走向的關鍵時刻，宏都拉斯2023年從台灣轉向中國，與中國建交近兩年後，原本期待藉此換取國內建設與市場，但成果有限，大型基礎建設項目遲遲未見發展、中國市場的進入也不如宏都拉斯預期。

蝦類、零售市場衝擊 中國投資也與台灣形成對比

以蝦類出口為例，這是宏都拉斯重要的外匯來源之一，宏國失去台灣市場後，由於中國未能及時填補缺口，使相關產業陷入困境。相較之下，中國還影響宏都拉斯當地業者，其大型零售連鎖店擴張，消費領域宏國生產商銷售額下降了約70%，市場難見產業夥伴關係。

另外，中國承諾的投資方案也大多停留在願景層面；與台灣相比，數十年來，台灣透過農業合作、技術培訓、醫療支援、獎學金計畫等幫助宏都拉斯，讓基層社區能受惠，中國的參與則是大多集中於「菁英階層」，對於一般民眾的直接影響相對有限。

選後外交是否「由中轉台」引發關注

上述經濟落差也反映在政治議題上，此次選舉中，兩大反對派聯盟佔多數選票，他們皆將「重啟對台關係」納入競選主張。在計票結果遲未出爐的情況下，宏都拉斯是否可能成為近20年來首個「由中轉台」的國家？成為各界關注焦點。在南美洲、加勒比海地區多國政府正重新評估與中國關係的經濟價值之際，宏都拉斯轉變的影響，將超越中美洲國家地緣政治格局。

對中國而言，宏都拉斯案例考驗其能否將外交承認轉化為實質影響力，中方把在中美洲的關係，視為對抗台灣盟友的證據；而對台灣來說，同樣意義深遠，若宏都拉斯新政府選擇恢復邦交，將強化台灣的論點，夥伴關係非建立在空洞的承諾上，而是非政治、長期、社區層面的合作，可謂一次難得的外交勝利。

更多三立新聞網報導

巴拿馬港口交易大變故！外媒爆「中國強硬出手」害卡關

不是UNIQLO！消費者推「2台灣品牌」發熱衣：便宜有感已穿10年

腎友小心！醫示警「5超商食物」不要碰：恐昏死、肺水腫

Google「67」一票人震驚：手機差點飛出去 搜尋這12字也有特效

