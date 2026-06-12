宏都拉斯欠債台灣百億 吳志中：該還的要還

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▲外交部政務次長吳志中今（12）日表示，復交與否要問宏都拉斯，台灣會持續努力拓展各項邦交與國際連結。（圖／記者邱曾其攝影，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 宏都拉斯2023年3月結束與台灣超過80年的邦誼，轉而與中國建交，當時宣稱盼獲得北京更多經濟支持與貸款。不過斷交2年多後，中國承諾的經貿利益未明顯兌現，反而傳出本土產業遭廉價中國商品與中資商店衝擊，宏國部分政治人物更頻頻主張恢復與台灣邦交。對此，外交部政務次長吳志中今（12）日表示，復交與否要問宏都拉斯，台灣會持續努力拓展各項邦交與國際連結。至於宏國積欠台灣的百億債務，吳志中也強調，「該還的還是要還」。

是否復交宏都拉斯？吳志中：台灣積極拓展邦交

宏都拉斯去年大選期間頻有政治人物提出恢復與台灣邦交的主張，外界高度關注是否可能成真。吳志中今受訪表示，復交與否還是要看宏都拉斯，台灣方面會持續努力拓展邦交及國際連結。他強調，台灣越能被放在國際關係架構上，就越能創造並維持現狀，避免中國的威脅與打壓。

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事實上，宏都拉斯與台灣斷交後，不僅白蝦出口量暴跌，國內本土產業也因中資大舉進駐而受到嚴重衝擊。宏國國會近日更通過議員培瑞茲（Mario Pérez）提案，要求稅務、海關、移民、中央銀行及經濟發展等相關機構，全面清查並監管中國企業與中資商店在宏國的營運狀況。

宏都拉斯積欠台灣百億台幣債務 吳志中：追討當中

此外，宏都拉斯官方外債帳冊也被發現，至今仍列有高達4.225億美元、約新台幣133.4億元的對台債務；而在外部雙邊債務欄位中，債權人第一行甚至標註為「China（Taiwan）」，引發外界批評是在「吃台灣豆腐」。

針對宏都拉斯積欠台灣的債務，吳志中表示，該追討的錢都會追討，目前也正在追討當中。他強調，即使不談政治，基於國際法，該歸還的款項仍然必須歸還。

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