宏都拉斯欠台灣133億債務！吳志中證實「追討中」：該還的要還

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外交部政務次長吳志中12日證實宏國所有積欠款項都在追討中，「該歸還的都要還」。(記者塗建榮攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕以白蝦出口著名的中美洲國家宏都拉斯，與台斷交後轉向中國，卻未獲北京兌現經濟承諾，至今更仍積欠台灣高達133.4億元巨額外債。外交部政務次長吳志中今(12日)受訪證實，針對宏國的外債目前「正在追討當中」，他強調就算不談政治，依據國際法與商業規範「該歸還的都要歸還」。

此外，吳志中直言，中國每天都在企圖破壞台灣與其他國家的外交與經濟關係，這是我國每天都要面對的挑戰。

媒體報導，宏都拉斯在2023年3月與台斷交，根據宏都拉斯財政部發布的最新官方外債帳冊顯示，宏國至今依然積欠台灣高達4.225億美元(約新台幣133.4億元)的雙邊債務。宏國當時雖期望從北京獲得更大經濟支持，但中國不僅未兌現承諾，台宏外交生變更導致台灣進口量急速萎縮，重創宏國白蝦出口。

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對於這筆高達百億的欠款，吳志中今天出席索馬利蘭駐台代表處開館儀式時，接受媒體聯訪時說，這筆款項正在追討當中。他指出，如果積欠我國，基於國際法或是商業規範，就算不談政治，應該要歸還的，即便跟邦交國也一樣，如果說是有經濟貿易商業的，「該歸還的都要歸還」。

至於外界關注，宏國新政府在重新審視親中政策時，是否有可能與台灣尋求復交？吳志中說，這必須去問宏國，不能代為回答。但他強調，台灣正持續努力拓展各項邦交，這是不爭的事實。

針對台灣拓展國際與經貿交流的現況，吳志中坦言，台灣的邦交國越來越鞏固，對中國來講並不是一個好的現象。他指出，中國現在企圖破壞台灣跟任何其他國家的關係，甚至包含經濟貿易關係，這些都是可能的，「而且這是外交部平常每天都要面對的」。

吳志中重申，台灣越是放在國際關係的架構上面、與國際社會結合起來，就越能維持國家的安全。他強調，將台灣納入國際體系會創造一個現狀，而中國對台灣的所有威脅都是在破壞現狀，因此透過外交與國際合作，是維護台灣國家安全與區域穩定極為重要的方式。

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