宏都拉斯水產大規模倒閉 業者喊「與台灣邦交」

宏都拉斯水產養殖業陷入嚴重困境，業者直指，2023年與台灣斷絕邦交後，蝦類出口管道受阻、價格失衡，導致大量蝦場關閉與失業潮蔓延，呼籲新政府重新檢視外交與貿易政策，盡快恢復與台灣的關係，以挽救瀕臨崩潰的產業。

根據《新聞報》（La Prensa）報導，南方中小水產養殖生產者協會（Apemasur）主席威爾默・克魯茲（Wilmer Cruz）指出，自宏都拉斯與台灣斷交後，蝦類出口面臨多重限制。過去約有40%的蝦類出口銷往台灣，如今雖仍有產品外銷至歐洲與台灣，但需負擔高達20%的稅負，大幅削弱國際競爭力。

克魯茲表示，宏都拉斯原本高度依賴外銷市場，如今卻因貿易條件惡化而受挫。墨西哥市場規模有限，對哥斯大黎加的出口需求極低，而薩爾瓦多更已停止進口宏都拉斯蝦，轉而向厄瓜多採購，導致原本的外銷產量被迫回流國內市場，但本地需求根本無法消化。

水產業陷困境 近百蝦場關門

克魯茲表直言，中國市場並未成為替代方案，「事實是，中國從來不是我們的解方，宏都拉斯蝦從未在中國獲得公平價格」，相關期待最終淪為空談，反而讓養殖戶承受更沉重的衝擊。

水產養殖生產者協會統計，近幾個月來，至少已有92家大小型蝦場停止營運，直接造成超過7000個工作機會流失，重創宏都拉斯南部農村社區的經濟命脈。克魯茲指出，目前多數養殖戶只能勉強轉向供應本地市場，但產量遠高於內需，小型養殖戶首當其衝，生存空間急速縮小。

面對產業危機，水產業者呼籲政府儘速推出公共政策，包括提供融資管道、降低出口障礙，並重新評估外交與經貿布局。業界普遍認為，若能恢復與台灣的邦交與貿易往來，重返過往穩定的出口市場，將有助於產業復甦，避免更多蝦場倒閉與失業問題持續擴大。

